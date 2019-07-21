Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселеннойИзвестия 09:02
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
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«Тор 4», «Доктор Стрэндж 2», «Блэйд» и сериалы. Что показали Marvel на Comic-Con?
Мир фантастикивчера в 22:09
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Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Единоборства
40-летний Пакьяо стал суперчемпионом мира
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 килограмма.
Обновлено в 03:54
Политика
Британия подозревает РФ в причастности к захвату танкера Ираном
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании расследуют версию о том, что Москва «может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero».
Обновлено в 03:07
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года
"Хотел бы продвинуться в вопросе заключения (мирного договора с Россией – Прим. ред.) в ходе своего срока", - подчеркнул Абэ в интервью телеканалу NHK.
Обновлено в 10:48
Политика
На Украине на избирательном участке использовали кастрюлю вместо сейфа
На одном из избирательных участков в Кировоградской области Украины вместо сейфа пытались использовать опечатанную кастрюлю с надписью «сейф».
Обновлено в 10:43
Происшествия
Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро.
Обновлено в 08:17
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Футбол
«Локомотив» и «Тамбов» объявили составы на матч РПЛ
Московский "Локомотив" и "Тамбов" объявили стартовые составы на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:11
Футбол
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
Обновлено в 09:07
Политика
Медведчук рассказал о последствиях для Киева ассоциации с Евросоюзом
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что Украина "стала нищей" из-за соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом и ближайшие 10-15 лет не может быть конкурентоспособной.
Обновлено в 09:35
Авто
Сегмент SUV занимает менее половины авторынка Санкт-Петербурга
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что кроссоверы и внедорожники заняли более половины авторынка Москвы.
Обновлено вчера в 09:30
Футбол
«Динамо» и «Рубин» представили стартовые составы на матч РПЛ
Обновлено в 11:00
Экономика
Орешкин спрогнозировал «взрыв» проблемы закредитованности россиян
Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил о необходимости разработать механизмы помощи людям, которые не смогут обслуживать взятые кредиты.
Обновлено в 10:26
Футбол
«Ростов» пожаловался Дюкову на судью после матча со «Спартаком»
«Ростов» обратился к президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову и главе Департамента судейства и инспектирования Александру Егорову после матча второго тура чемпионата России со «Спартаком».
Обновлено в 10:42
Транспорт
В московских аэропортах задержали и отменили более 30 рейсов
В столичных аэропортах задержали или отменили 33 рейса, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено в 10:20
Кино
Вышел трейлер к фильму Николая Хомерики «Девятая»
Обновлено в 07:54
Кино
Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»
Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
Обновлено в 08:04
Футбол
Буффон мог оказаться в «Локомотиве»
Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон мог продолжить карьеру в московском "Локомотиве".
Обновлено в 10:43
Наука
Лучшее за день. 19 июля
Обновлено 19 июля в 16:58
Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
Обновлено в 09:59
Политика
Меркель предупредила Россию не вмешиваться в дела Европы
Дрожащую Меркель отправили в длительный отпуск Меркель отметила, что остается сторонницей хороших отношений с Россией.
Обновлено в 05:58
Религия
Верующие отмечают День Казанской иконы Божией Матери
В местном ряду иконостаса Елоховского собора находится чтимый список Казанской иконы Божией Матери.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Автомат и патроны нашли на помойке в Выборге
Автомат "Калашникова" с патронами и двумя глушителями был обнаружен утром 20 июля 69-летним жителем Выборга.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала идеальную фигуру в купальнике
Знаменитая украинская певица Вера Брежнева вновь продемонстрировала точеную фигуру в купальнике.
Обновлено в 10:27
Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Кино
Пьер Ришар прилетел в Ессентуки
Пьер Ришар прибыл в Ессентуки 20 июля, пишет информагентство «Победа26».
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной отказался от всех сказанных им ранее слов
Напомним, ранее Марат Хайруллин сообщил в эфире Первого канала, что все 25 млн рублей, украденные его женой, были проиграны на спортивных ставках, а Луиза выносила ему эти деньги из банка на протяжении полутора лет.
Обновлено в 10:23