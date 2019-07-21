Кино
Marvel анонсировала новую фазу киновселеннойРИА Новости 12:15
Студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании. До конца 2021 года на экраны выйдут пять фильмов.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 14:28, Вашингтон
Политика
Экзитпол: партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Обновлено в 13:12
Политика
Партия Зеленского заявила о желании быстрее закончить войну в Донбассе
Лидер украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что у политической силы есть желание сделать все для скорейшего окончания войны в Донбассе.
Обновлено в 14:21
Футбол
«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо»
Второй тур российской премьер-лиги продолжился матчем в Москве. "Динамо" принимало казанской "Рубин" и проиграли 0:1.
Обновлено в 14:06
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 14:11
Происшествия
В США два самолета столкнулись в аэропорту
Два самолета авиакомпании Southwest Airlines столкнулись во время буксировки в международном аэропорту города Нашвилл в американском штате Теннесси, сообщает телеканал WSMV.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
«Богиня»: Вера Брежнева опубликовала секси-фото в купальнике
Вечером 20 июля Брежнева опубликовала на своей Instagram-странице фотографию в купальнике, сопроводив ее хештегами #стеснениепропало и #янесвятая.
Обновлено в 04:28
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Объявлено о закрытии сериала «Воронины»
Актриса Екатерина Волкова сообщила, что 24-й сезон российского сериала «Воронины» станет последним.
Обновлено в 12:27
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Космос
Рогозин рассказал, что робот «Федор» пробудет на МКС полторы недели
Обновлено вчера в 21:42
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Новоорском районе произошло стихийное бедствие
Обновлено вчера в 03:07
Здоровье
Пациентам больницы в Забайкалье приходится стирать грязные бинты
Пациенты больницы в поселке Вершино-Дарасунский Забайкальского края вынуждены стирать использованные бинты из-за нехватки медикаментов у врачей.
Обновлено в 13:01
Футбол
«ПСЖ» может отдать Неймара в «Реал» в обмен на Бэйла
Сообщается, что клубы обсуждают возможность обмена форварда парижан Неймара и нападающего мадридцев Гарета Бэйла.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Турист погиб под лавиной в Горном Алтае
Турист погиб под лавиной в районе Северо-Чуйского хребта в Республике Алтай, еще один получил травмы.
Обновлено в 06:17
Общество
Обнародовано фото из барака Кокорина и Мамаева
20 июня журналистка Ольга Скабеева разместила в своем Telegram-канале снимок, сделанный в колонии в Белгородской области, где в данный момент отбывают наказание скандально известные российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 07:14
Здоровье
Кому вредно есть овощи, рассказала гастроэнтеролог
Рекомендации, как употреблять овощи, врача-гастроэнтеролога Виктории Суджияновой опубликовали в прессе.
Обновлено в 01:47
Футбол
«ОМОН избивал фанатов „Спартака“ без разбора». «Фратрия» назвала вопиющим инцидент в Ростове-на-Дону
Фанатское объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по итогам матча 2-го тура российской Премьер-лиги против «Ростова», который состоялся 20 июля в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 2:2.
Обновлено в 12:28
Авто
За полгода в РФ стало на 74 автодилера меньше
В 1 полугодии на 7 дилерских центров меньше стало у GM-AVTOVAZ, на 6 – у FAW. Помимо того, по 4 дилера ушло у УАЗ, Smart и Ford.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии
Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.
Обновлено 19 июля в 08:59
Политика
Британия подозревает РФ в причастности к захвату танкера Ираном
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании расследуют версию о том, что Москва «может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero».
Обновлено в 03:07
Космос
Toyota планирует создать луноход на базе серийного автомобиля
Стороны договорились, что в течение следующих трёх лет стороны будут работать над созданием и испытанием пилотных проектов, а запуск самого Лунохода может состояться в 2029 году.
Обновлено в 05:16
Политика
Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года
Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что хотел бы "продвинуться" в вопросе заключения мирного договора с Россией до конца своего срока на посту главы правительства.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной отказался от всех сказанных им ранее слов
Напомним, ранее Марат Хайруллин сообщил в эфире Первого канала, что все 25 млн рублей, украденные его женой, были проиграны на спортивных ставках, а Луиза выносила ему эти деньги из банка на протяжении полутора лет.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Суд освободил подозреваемых в изнасиловании россиянки в Барселоне
Испанский суд освободил из-под стражи двух подозреваемых в групповом изнасиловании россиянки.
Обновлено в 06:33
Общество
Какая погода ожидается на неделе в столичном регионе
После ухода господствовавшего над Центральной Россией циклона погода в столичном регионе нормализуется, обещают метеорологи.
Обновлено в 13:27
Наука
Создан первый в мире жидкий постоянный магнит
Как заявляют ученые, "создан совершенно новый материал, одновременно жидкий и магнитный, который открывает двери для совершенно новой области исследований в биологии, физике и химии".
Обновлено в 09:20
Футбол
В первом матче за «Реал» Азар сыграл под необычным номером
Полузащитник «Реала» Эден Азар сыграл в футболке с номером 50 в матче с «Баварией» (1:3) в рамках Международного кубка чемпионов.
Обновлено в 03:59