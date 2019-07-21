Студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании. До конца 2021 года на экраны выйдут пять фильмов.

Политика Партия Зеленского заявила о желании быстрее закончить войну в Донбассе Лидер украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что у политической силы есть желание сделать все для скорейшего окончания войны в Донбассе.

Футбол «Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо» Второй тур российской премьер-лиги продолжился матчем в Москве. "Динамо" принимало казанской "Рубин" и проиграли 0:1.

Политика Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Происшествия В США два самолета столкнулись в аэропорту Два самолета авиакомпании Southwest Airlines столкнулись во время буксировки в международном аэропорту города Нашвилл в американском штате Теннесси, сообщает телеканал WSMV.

Шоу-бизнес «Богиня»: Вера Брежнева опубликовала секси-фото в купальнике Вечером 20 июля Брежнева опубликовала на своей Instagram-странице фотографию в купальнике, сопроводив ее хештегами #стеснениепропало и #янесвятая.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.

Шоу-бизнес Объявлено о закрытии сериала «Воронины» Актриса Екатерина Волкова сообщила, что 24-й сезон российского сериала «Воронины» станет последним.

Политика Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.

Общество Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.

Политика Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш» Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".

Здоровье Пациентам больницы в Забайкалье приходится стирать грязные бинты Пациенты больницы в поселке Вершино-Дарасунский Забайкальского края вынуждены стирать использованные бинты из-за нехватки медикаментов у врачей.

Футбол «ПСЖ» может отдать Неймара в «Реал» в обмен на Бэйла Сообщается, что клубы обсуждают возможность обмена форварда парижан Неймара и нападающего мадридцев Гарета Бэйла.

Происшествия Турист погиб под лавиной в Горном Алтае Турист погиб под лавиной в районе Северо-Чуйского хребта в Республике Алтай, еще один получил травмы.

Общество Обнародовано фото из барака Кокорина и Мамаева 20 июня журналистка Ольга Скабеева разместила в своем Telegram-канале снимок, сделанный в колонии в Белгородской области, где в данный момент отбывают наказание скандально известные российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Футбол «ОМОН избивал фанатов „Спартака“ без разбора». «Фратрия» назвала вопиющим инцидент в Ростове-на-Дону Фанатское объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по итогам матча 2-го тура российской Премьер-лиги против «Ростова», который состоялся 20 июля в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 2:2.

Авто За полгода в РФ стало на 74 автодилера меньше В 1 полугодии на 7 дилерских центров меньше стало у GM-AVTOVAZ, на 6 – у FAW. Помимо того, по 4 дилера ушло у УАЗ, Smart и Ford.

Армия и оружие Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.

Политика Британия подозревает РФ в причастности к захвату танкера Ираном Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании расследуют версию о том, что Москва «может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero».

Космос Toyota планирует создать луноход на базе серийного автомобиля Стороны договорились, что в течение следующих трёх лет стороны будут работать над созданием и испытанием пилотных проектов, а запуск самого Лунохода может состояться в 2029 году.

Политика Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что хотел бы "продвинуться" в вопросе заключения мирного договора с Россией до конца своего срока на посту главы правительства.

Происшествия Муж Луизы Хайруллиной отказался от всех сказанных им ранее слов Напомним, ранее Марат Хайруллин сообщил в эфире Первого канала, что все 25 млн рублей, украденные его женой, были проиграны на спортивных ставках, а Луиза выносила ему эти деньги из банка на протяжении полутора лет.

Происшествия Суд освободил подозреваемых в изнасиловании россиянки в Барселоне Испанский суд освободил из-под стражи двух подозреваемых в групповом изнасиловании россиянки.

Общество Какая погода ожидается на неделе в столичном регионе После ухода господствовавшего над Центральной Россией циклона погода в столичном регионе нормализуется, обещают метеорологи.

Наука Создан первый в мире жидкий постоянный магнит Как заявляют ученые, "создан совершенно новый материал, одновременно жидкий и магнитный, который открывает двери для совершенно новой области исследований в биологии, физике и химии".