Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселеннойИзвестия 09:02
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
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Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Здоровье
Предупреждение от маммологов: никогда не делайте этого с вашей грудью
Врачи-маммологи обращают внимание на несколько вещей, которые нельзя делать с грудью, передает «МК в Волгограде.ру».
Обновлено в 06:41
Футбол
«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо»
«Рубин» одержал победу над «Динамо» в рамках 2-го тура РПЛ.
Обновлено в 14:10
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Политика
Тимошенко заявила о готовности создать коалицию с Зеленским
Обновлено в 16:02
Музыка
Metallica спела «Группу крови» на концерте в Лужниках
Metallica на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови".
Обновлено в 15:50
Политика
Косачёв прокомментировал данные экзитполов на Украине
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал данные экзитполов после выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено в 17:01
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Футбол
«Зенит» переиграл «Сочи» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Сочи» на своем поле уступил санкт-петербургскому «Зениту» в матче второго тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:52
Происшествия
В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы
В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Происшествия
В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина
Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
Обновлено в 11:33
Наука
В Китае нашли новый вид редких ассамских летяг
Зоологи обнаружили на юге Китая новый вид ассамских летяг, сообщается в ZooKeys.
Обновлено 19 июля в 03:31
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Обновлено в 02:17
Политика
Медведев в Курской области проведет совещание о стимулировании экспорта сельхозпродукции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник посетит Курскую область, где проведет совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
Камбоджа сделала Китаю тайное предложение
Обновлено в 16:15
Политика
Появилась запись переговоров иранских силовиков с британским танкером
Стали известны детали переговоров экипажа британского танкера Stena Impero с иранским Корпусом стражей Исламской революции перед захватом.
Обновлено в 09:04
Политика
Медведчук оценил первые результаты выборов
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что недоволен первыми результатами досрочных выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 14:18
Технологии
На широкое внедрение технологии 5G в Европе и России уйдет 10 лет
Технология высокоскоростной сотовой связи 5G получит широкое распространение в Европе, в том числе в России, не менее чем через 10 лет, пишут "Известия" со ссылкой на прогноз аналитиков Deloitte.
Обновлено в 17:27
Кино
Первый трейлер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Компания Netflix опубликовала первый тизер сериала «Ведьмак» на портале Youtube.
Обновлено 19 июля в 21:41
Политика
Названы кандидаты на пост премьера Украины
Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:35
Политика
Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках
По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено в 14:12
Футбол
«Ростов» пожаловался в РФС на судейство игры со «Спартаком»
Футбольный клуб "Ростов" остался крайне недоволен судейством Кирилла Левникова в матче второго тура чемпионата страны против "Спартака" (2:2).
Обновлено в 11:28
Политика
Глава партии Зеленского назвал приоритеты в работе новой Рады
Ранее собеседники РБК, близкие к избирательному штабу партии, называли Разумкова главным кандидатом на пост председателя Рады нового созыва.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие
Сами себя наказали: санкции против Турции больнее ударят по США
Санкции со стороны США, которым подвергласт Турция за приобретение российских зенитных комплексов С-400, лишь углубят раскол в НАТО и гораздо больнее ударят по Вашингтону, чем по Анкаре, считает американское военно-политическое издание Militarywatch.
Обновлено в 11:45
Кино
В Китае показали фильм по опере «А зори здесь тихие»
Обновлено в 09:11
Общество
Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России
Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено в 11:38