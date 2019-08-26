Общество
«Марвел-Дистрибуция» запустит собственный брендКоммерсантъ вчера в 18:32
«Марвел-Дистрибуция» запустит собственный бренд Один из крупнейших российских IT-дистрибуторов «Марвел-Дистрибуция» выпустит собственные аксессуары для смартфонов, включая наушники, колонки и пауэрбанки, под брендом Accesstyle. Для компании это может стать способом повысить маржинальность бизнеса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
Происшествия
Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено 24 августа в 03:51
Политика
Китай пригрозил США ответными мерами в случае повышения пошлин
Китай предпримет необходимые ответные меры, если США дополнительно повысят пошлины на китайские товары, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Обновлено в 03:38
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено 24 августа в 15:37
Происшествия
По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей
В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Культура
На Алтае посетителям фестиваля показали «расстрел» предателя Родины
В ходе военно-исторического фестиваля "Днепропетровский рубеж" на Алтае зрителям показали инсценировку расстрела предателя Родины.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину
Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:45
Политика
Республиканец Джо Уолш решил идти в президенты США
Бывший конгрессмен Джо Уолш, однопартиец Дональда Трампа, объявил, что намерен баллотироваться в президенты США в 2020 году.
Обновлено вчера в 10:54
Технологии
«Триколор» отвернулся от «Витрины ТВ»
Оператор прекратил онлайн-трансляции каналов ВГТРК и НМГ Крупнейший в России оператор платного ТВ «Триколор» перестал вещать на своей онлайн-платформе каналы ВГТРК и «Национальной Медиа Группы» (НМГ).
Обновлено вчера в 18:32
Общество
Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург после православных протестов
Художник Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург для восстановления своей работы «Супрематический крест».
Обновлено в 01:53
Технологии
«Ethereum утратит лидерство». В чем главная проблема платформы Бутерина
Предприниматели со временем начнут чаще пользоваться услугами конкурентов Ethereum, таких платформ как EOS, Tron и NEO, если команда проекта не решит проблему масштабируемости, уверены аналитики исследовательского подразделения Binance.
Обновлено в 04:18
Политика
Меланья Трамп поцеловала Трюдо после поцелуя мужа с женой Макрона
Супруга президента США Дональда Трампа Меланья поцеловала премьер-министра Канады Джастина Трюдо после того, как её супруг и первая леди Франции обменялись поцелуями.
Обновлено в 03:18
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 22:50
Футбол
Тульский «Арсенал» обыграл «Оренбург»
В Туле завершился матч 7-ого тура Российской премьер-лиги. Местный "Арсенал" принимал "Оренбург".
Обновлено вчера в 16:23
Энергетика
Польша собирается увеличить закупки американского СПГ
Американский сжиженный природный газ не пользуется большим спросом в Европе из-за высокой цены.
Обновлено 24 августа в 14:23
Политика
В Турции анонсировали начало поставок второй батареи С-400
Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар в эфире турецкого телеканала NTV заявил, что поставки второй батареи российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре начнутся во вторник, 27 августа.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Здоровье
О массовых увольнениях хирургов в Нижнем Тагиле узнали в Кремле
Скандал с массовыми увольнениями хирургов из больниц в Нижнем Тагиле дошёл до администрации президента России.
Обновлено в 01:54
Общество
Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября
Обновлено в 03:04
Общество
В работе «Сбербанка онлайн» произошел сбой
По данным сервиса мониторинга работы популярных интернет-сайтов Downdetector, 26 августа около 11 часов дня произошел сбой сервиса «Сбербанк онлайн».
Обновлено в 04:02
Политика
Президент Индонезии объявил о переносе столицы страны
Столица Индонезии будет перенесена из Джакарты в юго-восточную часть острова Калимантан.
Обновлено в 03:12
Политика
В Литве предсказали «ядерную гибель»
Литве якобы грозит "ядерная гибель" из-за строящейся в Белоруссии атомной электростанции, заявил бывший председатель Верховного совета республики и глава партии консерваторов "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" Витаутас Ландсбергис.
Обновлено вчера в 22:33
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Политика
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Британии
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности российского посла в Великобритании.
Обновлено в 05:34
Политика
Глава Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии
Грузинский лидер Саломе Зурабишвили осудила состоявшиеся в Абхазии президентские выборы, заявив, что они «нарушают» национальный суверенитет Грузии.
Обновлено вчера в 16:26