Экономика
«Марвел-Дистрибуция» запустит собственный брендКоммерсантъ 18:32
«Марвел-Дистрибуция» запустит собственный бренд Один из крупнейших российских IT-дистрибуторов «Марвел-Дистрибуция» выпустит собственные аксессуары для смартфонов, включая наушники, колонки и пауэрбанки, под брендом Accesstyle. Для компании это может стать способом повысить маржинальность бизнеса.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:06, Ашберн
Происшествия
В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа
Обновлено в 18:44
Футбол
Снейдер удивил внешним видом после завершения карьеры
35-летний экс-хавбек посетил матч Эредивизие «Утрехт» - «ВВВ-Венло» (1:2) и удивил присутствующих своим внешним видом.
Обновлено в 10:55
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Музыка
Игорь Крутой не намерен возвращать «Новую волну» в Юрмалу
Раньше мероприятие собирало гостей в Юрмале, но в латвийский город оно больше не вернется, подчеркнул генпродюсер события.
Обновлено вчера в 11:53
Экономика
Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes
Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes Бывший глава парфюмерных компаний L’Oreal Russia и Yves Rocher International Жан-Люк Фуше-Крето решил развивать в России и странах СНГ сеть премиальных чайных бутиков Palais Des Thes с помощью партнеров.
Обновлено в 18:32
Политика
AP: США планируют вновь открыть консульство в Гренландии
Обновлено 23 августа в 22:49
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС
Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.
Обновлено вчера в 02:12
Общество
Площадь лесных пожаров в России выросла за сутки
На сегодняшний день в России действуют 109 лесных пожаров, сообщает «Авиалесоохрана».
Обновлено в 04:49
Кино
Депардье сыграет Брежнева в фильме о Пражской весне
Обновлено в 18:37
Политика
Еще одна страна отозвала признание независимости Косова
В июле Центральноафриканская республика (ЦАР) стала четырнадцатым государством, отозвавшим признание независимости Косова.
Обновлено в 18:50
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:15
Культура
Актер Олег Меньшиков экстренно госпитализирован в реанимацию
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Испании столкнулись самолет и вертолет
Обновлено в 12:52
Происшествия
В NASA расследуют первое в истории преступление, совершенное в космосе
Сотрудники NASA занимаются расследованием преступления, впервые совершенного в космосе.
Обновлено вчера в 12:07
Футбол
Барселона — Бетис 5:2
«Барселона» победила «Бетис» (5:2) в рамках 2-го тура Ла Лиги. Нападающий каталонского клуба Антуан Гризманн отметился дублем.
Обновлено в 16:52
Политика
Стали известны первые результаты выборов президента Абхазии
Обновлено в 18:41
Политика
В США российский пулемет признали лучшим в мире
В США журнал National Interest признал российский пулемёт Калашникова ПКМ (РКМ) лучшим в мире среди переносимого стрелкового оружия.
Обновлено в 04:21
Наука
Создан тест по анализу крови для определения срока жизни человека
Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.
Обновлено 23 августа в 09:35
Авто
Sterckenn представила визуальные модификации для BMW M5 и M2
Британская компания Streckenn показала комплект внешних элементов для модификации BMW M5 и M2.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Макрон заявил, что «капитализм деградировал и сошел с ума»
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы после саммита Группы семи, который пройдет 24-26 августа в Биаррице, было начато на различных уровнях рассмотрение вопроса о реформе мировой системы отношений.
Обновлено 23 августа в 14:41
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено в 15:23
Политика
Туск предложил позвать Украину на саммит G7 вместо России
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о желании пригласить Украину на следующий саммит G7 вместо России.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено в 14:58
Политика
В Кремле понадеялись на здравый смысл участников G7
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность восстановления отношений с Россией стран-участниц саммита G7.
Обновлено в 13:42
Технологии
В Кондопожском районе завершен монтаж первой солнечной электростанции
По расчетам экспертов, установленная солнечная электростанция может обеспечить автономную и бесперебойную работу (от 6 до 24 часов, в зависимости от нагрузки) важнейших объектов в заповеднике «Кивач».
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Обновлено в 06:59
Экономика
Антимонопольная служба грозит жалобщикам штрафами
На национальные проекты деньги пока тратятся медленно: по данным Счетной палаты, из запланированных на 2019 г. 1,7 трлн – всего 559 млрд руб. (32,4%).
Обновлено в 17:58
Общество
Росгвардия изучит законопроект об идентификации сотрудников
Экс-омбудсмен, Сенатор Владимир Лукин в субботу, 24 августа, внес в Государственную законопроект об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров.
Обновлено в 01:00
Технологии
Кибероружие из кармана: гаджеты издают опасные для человека звуки
Исследователь утверждает, что взломать гаджеты можно, имея физический доступ к нему или находясь поблизости от устройства.
Обновлено в 17:50