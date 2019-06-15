Музыка

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности КрымаRT на русском 14:03

Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма. Как отмечает «Обозреватель», на просьбу артистки предложить другой вопрос корреспондент повторил заданный ранее.
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Украинская поп-певица Maruv (Анна Корсун) прервала интервью с журналистом телеканала "1+1" после того, как ее спросили про принадлежность Крыма, пишет "Обозреватель
".
Газета.Ru10:13

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Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

RT на русском14:03

Украинская певица нашла неожиданный ответ на вопрос о том, чей Крым

URA.Ru10:52

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

Московский Комсомолец08:01

Maruv попрощалась с журналистами после вопроса о принадлежности Крыма

Вести.Ru08:30

Певица Maruv прервала интервью из-за вопроса о принадлежности Крыма

РЕН ТВ08:20

Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым»

Газета.Ru10:13

Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма

РИА Новости07:29
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