Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности КрымаRT на русском 14:03

с чего всё началось

Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма. Как отмечает «Обозреватель», на просьбу артистки предложить другой вопрос корреспондент повторил заданный ранее.

Политика В Чехии хотят объявить 21 августа 1968 «Днем памяти жертв вторжения» Отмечается, что предложение чешских депутатов стало ответом на подготовленную компартией РФ законодательную инициативу «О распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих Вооруженных сил СССР, направлявшихся в Чехословакию в августе 1968 года в составе войск Варшавского договора».

Политика Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.

Наука Российские ученые создадут часы для прогнозирования землетрясений Как отмечают ученые, которые уже давно трудятся над этой технологией, с помощью атомных оптических часов нового поколения, аналогов которым в России нет, можно улучшить качество навигации, создавать навигационные карты, контролировать изменение ледяного покрова планеты и уровень Мирового океана.

Здоровье Супрун посоветовала украинцам сидеть на холодном В мае Супрун посоветовала украинцам получать витамины из пива.

Энергетика В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.

Финансы Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.

Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.

Происшествия В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв. Об этом 15 июня сообщает «Интерфакс-Украина». Инцидент произошел на Тургеневской улице.

Происшествия Суд продлил срок задержания младшего сына экс-хоккеиста Соколова Всеволожский городской суд Ленинградской области отложил вопрос о мере пресечения сыну экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова.

Транспорт В ЦОДД рассказали о снижении числа угонов машин в Москве В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что число угонов автомобилей в Москве сократилось в три раза благодаря установленным на улицах столицы камерам видеофиксации.

Спорт Забияко и Энберт определились с музыкой для новой короткой программы Александр Энберт и Наталья Забияко, серебряные медалисты в командном турнире ОИ-2018 и бронзовые призеры ЧМ-2019 в парном катании, стали новыми гостями программы «Фигурка», выходящей на ютуб-канале Sport24.

Музыка Загитова представила номер под любимую песню Медведевой Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова в рамках ледового шоу Fantasy on Ice исполнила новый показательный номер под песню Билли Айлиш "Bad Guy".

Происшествия Подросток погиб на глазах у семьи во время съемки видео для TikTok В Индии подростка застрелили из самодельного пистолета во время съемки видео для приложения TikTok, сообщает International Business Times of India.

Политика Власти Гонконга приостановили поправки к закону об экстрадиции Глава Гонконга Кэрри Лам заявила, что власти откладывают на неопределенный срок принятие поправок к закону об экстрадиции, которые ранее вызвали массовые акции протеста.

Религия Православные празднуют День Святой Троицы Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.

Политика Трамп предрек обвал рынка в случае своего проигрыша на выборах Президент США Дональд Трамп считает, что рынок ждет беспрецедентный обвал, если победу на президентских выборах 2020 года одержит не он.

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Общество Малышева ответила на критику передачи о детях-кретинах Отвечая на критику передачи "Жить здорово", посвященной заболеваниям, вызывающим слабоумие у детей, телеведущая Елена Малышева в беседе с "Говорит Москва" посоветовала всем возмутившимся из-за некорректного использования терминов посмотреть передачу полностью.

Авто Автомобили с пробегом подорожали Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).