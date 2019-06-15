Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности КрымаRT на русском 14:03
Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма. Как отмечает «Обозреватель», на просьбу артистки предложить другой вопрос корреспондент повторил заданный ранее.
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с чего всё началось
Украинская поп-певица Maruv (Анна Корсун) прервала интервью с журналистом телеканала "1+1" после того, как ее спросили про принадлежность Крыма, пишет "Обозреватель".Газета.Ru10:13
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