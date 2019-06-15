Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым»Газета.Ru 10:13

с чего всё началось

Украинская поп-певица Maruv (Анна Корсун) прервала интервью с журналистом телеканала "1+1" после того, как ее спросили про принадлежность Крыма, пишет "Обозреватель". Она попросила корреспондента задать другой вопрос, но журналист повторил его еще раз.

Финансы Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.

Происшествия Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе В Анапе восьмилетняя девочка умерла от сердечного приступа, полученного во время катания на аттракционе.

Происшествия Группа московских полицейских направлена в Чемодановку Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк рассказала журналистам, что в село Чемодановка Пензенской области, где накануне произошла массовая драка с летальным исходом одного их пострадавших, была направлена сводная бригада сотрудников центрального аппарата МВД.

Политика Водная блокада Крыма ударила по Украине Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

Происшествия Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву В четверг, 13 июня, Мосгорсуд отменил приговоры Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает ТАСС.

Происшествия Представитель Ваганьковского кладбища внес ясность в данные о взрыве Представитель Ваганьковского кладбища заявил, что никакого взрыва на территории не было. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В селе под Пензой начали разгонять селян из-за конфликта с цыганами В селе Чемодановка Пензенской области, где произошел конфликт между местными жителями и цыганами, начал работать ОМОН.

Происшествия На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.

Авто Почему дорожают автомобили с пробегом Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.

Политика Лукашенко подарил Си Цзиньпину бронзового аиста и корзину продуктов Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с днем рождения китайского коллегу Си Цзиньпина.

Политика В МИД России оценили мирное разрешение кризиса в Молдавии Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Москве «удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии».

Авто Jeep Renegade PHEV скоро представят публике К электрифицированному Renegade в Турине присоединится гибридный Compass PHEV, который использует идентичную силовую установку и имеет очень похожие характеристики.

Общество Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.

Происшествия Подозреваемому в убийстве матери младшему сыну Соколова продлили арест Ранее сообщалось, что младший сын Соколова выдвинул невероятную версию убийства матери.

Политика Беглого украинского депутата Онищенко не пустили на выборы Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала беглому депутату Верховной Рады Украины Александру Онищенко в регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах.

Политика Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму Основатель фонда "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

Происшествия Два взрыва прогремели в столице Сомали Как минимум восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате двух взрывов в столице Сомали городе Могадишо.

Футбол Александр Анюков останется в «Зените» в качестве тренера Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Анюков останется в системе сине-бело-голубых в качестве тренера.

Происшествия Массовая авария остановила движение на МКАД По предварительным данным, один человек пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы, движение по кольцу затруднено.

Происшествия Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре Пассажирский лайнер «Боинг 737-800» авиакомпании S7, летевший в Краснодар из Москвы, не смог сесть с первого раза.

Политика Россия и Белоруссия почти согласовали подходы к интеграции Россия и Белоруссия согласовали около 90% программы углубленной интеграции двух стран, заявил министр экономического развития Максим Орешкин по итогам встречи в Москве с белорусским министром экономики Дмитрием Крутым.

Футбол Болельщики «Локомотива» признали Антона Миранчука лучшим футболистом сезона Болельщики московского "Локомотива" признал полузащитника Антона Миранчука лучшим футболистом команды по итогам сезона-2018/19, сообщается на официальном сайте "красно-зеленых".