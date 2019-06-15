Музыка

Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым»Газета.Ru 10:13

Украинская поп-певица Maruv (Анна Корсун) прервала интервью с журналистом телеканала "1+1" после того, как ее спросили про принадлежность Крыма, пишет "Обозреватель". Она попросила корреспондента задать другой вопрос, но журналист повторил его еще раз.
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Украинская поп-певица Maruv (Анна Корсун) прервала интервью с журналистом телеканала "1+1" после того, как ее спросили про принадлежность Крыма, пишет "Обозреватель
".
Газета.Ru10:13

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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:42, Вашингтон
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