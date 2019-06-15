Музыка

Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым»Газета.Ru 10:13

Украинская поп-певица Maruv (Анна Корсун) прервала интервью с журналистом телеканала "1+1" после того, как ее спросили про принадлежность Крыма, пишет "Обозреватель". Она попросила корреспондента задать другой вопрос, но журналист повторил его еще раз.
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Украинская поп-певица Maruv (Анна Корсун) прервала интервью с журналистом телеканала "1+1" после того, как ее спросили про принадлежность Крыма, пишет "Обозреватель
".
Газета.Ru10:13

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Украинская певица нашла неожиданный ответ на вопрос о том, чей Крым

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Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым»

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Maruv попрощалась с журналистами после вопроса о принадлежности Крыма

Вести.Ru08:30

Певица Maruv прервала интервью из-за вопроса о принадлежности Крыма

РЕН ТВ08:20

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

Московский Комсомолец08:01

Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма

РИА Новости07:29
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:11, Вашингтон
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