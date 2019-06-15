Музыка
Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности КрымаРИА Новости 07:29
Певица Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, пишет "Обозреватель". Отмечается, что об этом один из журналистов спросил артистку перед ее сольным концертом в Киеве. Maruv попросила задать другой вопрос, но корреспондент повторил тот же.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:11, Вашингтон
Происшествия
На Украине обнаружили трубопровод по перекачке топлива из России
Сотрудники СБУ обнаружили оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.
Обновлено в 09:35
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в Риме в возрасте 96 лет после продолжительной болезни, пишет в субботу газета La Repubblica.
Обновлено в 08:03
Футбол
Глушаков прошел медосмотр в «Спартаке»
Обновлено в 09:30
Наука
Исследование: 400 лекарств и методов лечения признаны устаревшими
Исследователи приводят в пример препарат «Avastin», который в 2008 году рекомендовали для лечения рака молочной железы, но отозвали уже в 2011-ом.
Обновлено в 09:09
Транспорт
Построили первый железнодорожный путь Крымского моста
На строительство железнодорожного пути ушло 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.
Обновлено вчера в 03:20
Футбол
Погба устроит бойкот, если «Манчестер Юнайтед» не продаст его в «Реал»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет продолжить карьеру в "Реале", сообщает abc.es.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Друг сына Соколова рассказал о разладе в семье
Друг и коллега старшего сына бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова рассказал о разладе в семье спортсмена, передает "КП".
Обновлено вчера в 13:47
Политика
В Урдоме жители записали обращение к Путину
Жители Архангельской области и Республики Коми записали видеообращение на «прямую линию» Президента России, которая пройдёт 20 июня.
Обновлено в 02:14
Общество
В РПЦ предложили усилить патриотическое воспитание в школах
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион считает необходимым активнее вести патриотическое воспитание в российских школах.
Обновлено в 09:15
Экономика
Акимов пообещал решить вопрос с частотами для сетей 5G за два года
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти ведут переговоры с производителями оборудования и поставщиками, которые могут быть задействованы для создания в России сетей 5G, однако вопрос с частотами для них еще не решен, передает ТАСС.
Обновлено в 01:43
Технологии
Запущен сайт для превращения каракулей в реалистичные пейзажи
Компания NVIDIA представила инструмент GauGAN — систему с искусственным интеллектом, позволяющую превращать нарисованные тут же каракули в реалистичные пейзажи.
Обновлено в 06:22
Здоровье
Эпидемия лихорадки Денге объявлена властями в Таиланде
Эпидемия лихорадки Денге объявлена властями в Таиланде. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Рамзан Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии
Глава Чечни подчеркнул, что деятельность военнослужащих республики не вызывала никаких нареканий, и сирийские власти неоднократно выражали им благодарность.
Обновлено в 06:50
Политика
Мэр Риги раскритиковал идею о сносе памятника воинам-освободителям
В начале марта на рассмотрение парламента была передана очередная общественная инициатива по демонтажу памятника Советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 07:29
Политика
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Ани Лорак начала встречаться с саунд-продюсером Black Star
Подписчики певицы заметили, что Егор Глеб уже успел познакомиться с дочерью своей девушки Софией.
Обновлено в 07:56
Политика
Экс‐канцлер Германии назвал присоединение Крыма к России законным
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России было законным с юридической точки зрения.
Обновлено в 02:39
Экономика
ЦБ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты
Банк России изучает возможность запуска собственной цифровой валюты.
Обновлено в 07:34
Религия
Православные в Хакасии отметят Троицу
В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено вчера в 00:27
Футбол
Дзагоев подпишет контракт с ЦСКА по схеме «1+1»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в ближайшее время продлит контракт с "армейцами".
Обновлено в 08:18
Теннис
Маттео Берреттини вышел в полуфинал турнира в Штутгарте
В полуфинале турнира в Штутгарте Берреттини сыграет или с немцем Яном-Леннардом Штруффом, или с французом Люкой Пуйе.
Обновлено вчера в 07:02
Шоу-бизнес
Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения
Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
Космос
Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами
Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск ответил на запуск картонного Дмитрия Рогозина на автомобиле в ближний космос, который совершили жители Томска.
Обновлено в 04:40
Политика
Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу
Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Политика
Россия выдала первые паспорта жителям ДНР и ЛНР
Обновлено вчера в 05:45
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено вчера в 12:10