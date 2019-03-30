Maruv обокрали в украинском аэропортуLenta.ru 18:50

с чего всё началось

Украинскую певицу Анну Корсун, известную как Maruv, ограбили в аэропорту Борисполь. Об этом она сообщила в Instagram-сториз. Корсун возвращалась из Тель-Авива, где давала концерт 29 марта.

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