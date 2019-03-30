Музыка
Maruv обокрали в украинском аэропортуLenta.ru 18:50
Украинскую певицу Анну Корсун, известную как Maruv, ограбили в аэропорту Борисполь. Об этом она сообщила в Instagram-сториз. Корсун возвращалась из Тель-Авива, где давала концерт 29 марта.
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с чего всё началось
«Какие-то очень хитрые ребята, которые думают, что я вожу драгоценности, вскрыли мой чемодан и уперли все, что смахивало на драгоценности», - рассказала она.ТК Звезда18:09
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:29, Ашберн
Армия и оружие
Израиль зафиксировал пять запусков ракет из сектора Газа
Запуски пяти ракет по Израилю из сектора Газа были зафиксированы в воскресенье израильскими военными.
Обновлено в 18:45
Происшествия
В Одессе автомобиль сбил группу нацгвардейцев
Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США
Сразу же после развода с футболистом Началова сошлась с хоккеистом Александром Фроловым, с которым прожила с 2011 по 2016 год.
Обновлено в 08:28
Политика
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Boeing 737 совершил экстренную посадку в Вашингтоне
Boeing 737 компании United Airlines совершил в пятницу экстренную посадку в Вашингтоне.
Обновлено в 18:50
Политика
В МИД России ответили на угрозы Вашингтона новыми санкциями
«Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо», — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие
Президент встретила юбилей членства Эстонии в НАТО в бронежилете
Премьер-министр Юри Ратас, комментируя членство своей страны в НАТО, не упустил случая напомнить, каким желанным в советское время был для Эстонии находившийся под крылом альянса западный мир.
Обновлено вчера в 11:45
Здоровье
В Великом Новгороде не стало известного педиатра Светланы Казанцевой
В Великом Новгороде ушла из жизни известный врач-педиатр Казанцева Светлана Евгеньевна, проработавшая долгое время в новгородской детской поликлинике №3. Медицинский работник, ставшая любимицей среди детей и родителей, скончалась на 54 году жизни.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео
ДТП произошло на перекрестке Невского и Литейных проспектов утром в субботу, 30 марта.
Обновлено в 05:15
Общество
Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания
Частично обрушившийся рано утром 31 декабря дом в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 признан пригодным для проживания.
Обновлено в 02:38
Политика
Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США
Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие
Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12
Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.
Обновлено в 10:53
Политика
Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами
По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
Обновлено в 09:02
Интернет
Цукерберг требует госрегулирования интернета
Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Политика
Слуцкий сделал тревожное заявление о выборах на Украине
Слуцкий задался вопросом, о какой легитимности выборов может идти речь, если уже на старте подрывается их легитимность.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие
Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 08:03
Футбол
Сампдория — Милан 1:0
30 марта между коллективами «Сампдория» и «Милан» на стадионе «Луиджи Феррарис» был разыгран матч 29-го тура регулярного сезона Серии А 2018/19.
Обновлено в 17:24
Общество
Cubadebate (Куба): они выжили (Cubadebate)
Обновлено в 18:30
Здоровье
Походы в туалет ночью могут указывать на проблемы со здоровьем
На конференции JCS 2019 в Японии кардиологи объяснили, почему ночью люди просыпаются из-за необходимости сходить в туалет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:12
Автоспорт
Грожан оштрафован стюардами на три позиции
Пилот «Хааса» Ромен Грожан потеряет три позиции на старте Гран-при Бахрейна, сообщает пресс-служба ФИА.
Обновлено в 14:25
Единоборства
Прайс нокаутировал Кэша Али и получил укус от соперника
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Ольга Орлова: «Наталья Лагода ходила с куклой и говорила, что родила от моего супруга»
Обновлено в 12:30
Баскетбол
Леброн Джеймс больше не сыграет в этом сезоне
Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс не поможет своей команде в концовке сезона.
Обновлено в 18:58
Шоу-бизнес
Ольга Орлова выступила с обращением к вдовцу Жанны Фриске
Певица Ольга Орлова обратилась к вдовцу Жанны Фриске Дмитрию Шепелеву с просьбой позволить ей видеться с сыном Фриске Платоном, передает StarHit.
Обновлено в 13:39
Футбол
«Атлетико» на выезде разгромил «Алавес»
Обновлено в 17:43
Армия и оружие
Появилось видео полета нового самолета Ил-112В
В сети появилось видео полета нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено в 07:30