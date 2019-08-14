Футбол

Мартынович назвал матч с «Порту» одним из важнейших в истории «Краснодара»RT на русском 07:59

Порту — Краснодар
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион «Драган»
3′
Тонни Триндаде де Вильена
13′
Магомед Сулейманов
34′
Магомед Сулейманов
Ренцо Саравия
Зе Луиш
37′
39′
Руслан Камболов
45′
Тонни Триндаде де Вильена
Сержиу Оливейра
Матеус Урибе
49′
Мусса Марега
53′
Зе Луиш
57′
Матеус Урибе
61′
65′
Магомед Сулейманов
Йоун Гудни Фьоулюсон
73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Луис Диас
76′
80′
Реми Кабелла
Дмитрий Стоцкий
82′
Дмитрий Стоцкий
Хесус Корона
Венсан Абубакар
86′
Зе Луиш
90′+5′
90′+5′
Урош Спаич
В ответной игре, которая прошла в Португалии, «Краснодар» победил со счётом 3:2, что позволило «быкам» выйти в следующий раунд посредством большего количества забитых мячей в гостях. В первом матче сильнее оказались игроки «Порту» — 1:0.
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