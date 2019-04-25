Мартынович и Газинский пропустят матч с ЦСКА из-за дисквалификацииSports.ru вчера в 22:09

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович был удален в матче РПЛ с «Ахматом» (1:1) за две желтые карточки. Кроме того, предупреждение получил полузащитник «быков» Юрий Газинский, оно стало для него четвертым в турнире.

Мартынович и Газинский пропустят матч с ЦСКА из-за дисквалификации

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