Мартынович и Газинский не помогут «Краснодару» в матче с ЦСКАБомбардир.ру 00:03

«Краснодар» потерял двух основных игроков в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против ЦСКА. Из-за дисквалификации команде не помогут защитник Александр Мартынович и хавбек Юрий Газинский.

Мартынович и Газинский не помогут «Краснодару» в матче с ЦСКА

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