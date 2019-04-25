Футбол
Мартынович и Газинский не помогут «Краснодару» в матче с ЦСКАБомбардир.ру 00:03
Андрей Семенов
|2′
|24′
Юрий Газинский
|49′
Виктор Классон
Антон Швец
|63′
|63′
Иван Игнатьев
Бернард Бериша
Беким Балай
|66′
|68′
Дмитрий Скопинцев
Даниил Уткин
|69′
Шарль Каборе
|71′
Александр Мартынович
Одисе Роши
Ризван Уциев
|73′
|79′
Иван Игнатьев
Дмитрий Стоцкий
|90′+4′
Александр Мартынович
Ахмат
Расстановка 5‑3‑2
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
3
Плиев
13
Мохаммади
14
Раванелли
23
Швец
11
Силва
18
Балай
19
Иванов
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
8
Газинский
77
Каборе
16
Классон
7
Вандерсон
89
Стоцкий
47
Уткин
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
«Краснодар» потерял двух основных игроков в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против ЦСКА. Из-за дисквалификации команде не помогут защитник Александр Мартынович и хавбек Юрий Газинский.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Газинский и Мартынович не помогут «Краснодару» в матче с ЦСКА из-за дисквалификации
Кубанские новости00:20
Газинский и Мартынович пропустят матч «Краснодара» с ЦСКА из-за дисквалификации
RT на русскомвчера в 19:07
Белорус Мартынович был удален в концовке матча с «Ахматом» и не сыграет с ЦСКА
ProstoProSportвчера в 14:57
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
Политика
Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельным
Обновлено в 02:12
Политика
Рада приняла закон об использовании украинского языка
Законопроект подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.
Обновлено в 03:57
Политика
У Порошенко хотят сорвать инаугурацию Зеленского
Команда Петра Порошенко предпринимает попытки отсрочить инаугурацию Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
В России впервые назначен штраф за оскорбление власти
Согласно новым поправкам в закон, подписанным главой государства 18 марта, за скобление власти в интернете суд имеет право оштрафовать от 30 до 100 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 02:22
Политика
Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России
В команде победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что необходимо ввести санкции из-за того, что лидер России Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:52
Политика
Путин подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ко Дню Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной Войны ко Дню Победы.
Обновлено в 04:18
Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах
Министерство обороны России не увидело новость или сенсацию в расследовании Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщили РБК в министерстве.
Обновлено вчера в 13:38
Гаджеты
Google выпустила Google Fit для iOS
Google объявила, что Google Fit, приложение для отслеживания активности, появившееся на Android еще в 2014 году, теперь доступно и для iOS.
Обновлено в 00:05
Экономика
Керосин окрыляет: заправок самолетов «в крыло» станет больше
Обновлено вчера в 17:01
Единоборства
Головкин прекратил сотрудничество с тренером
Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин решил прекратить сотрудничество с наставником Абелем Санчесом, передает boxingscene.
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Шойгу отметил «беспрецедентно высокий уровень» отношений России и КНР
Российский министр Сергей Шойгу отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений.
Обновлено в 04:31
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $75 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ненадолго превысила $75 за баррель.
Обновлено в 03:36
Религия
Чистый четверг отмечают православные верующие
Обновлено в 02:30
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев
Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия
Полицейские забили насмерть отца чемпиона мира по ММА
Сулли Юнусилау, отец чемпиона мира по смешанным единоборствам (ММА), умер после избиения полицейскими в подмосковном Орехово-Зуево.
Обновлено вчера в 09:50
Шоу-бизнес
Анжелика Варум рассказала о проблемах в отношениях с Леонидом Агутиным
Знаменитая семейная пара Анжелики Варум и Леонида Агутина со стороны всегда выглядит идеальной, образцовой и крепкой.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Москве грабители с топорами похитили у китайцев миллион рублей
Обновлено вчера в 13:58
Технологии
«Яндекс.Такси» представило систему контроля усталости водителя
«Яндекс.Такси» проводит тестовые испытания устройства, которое при помощи нейросети сможет выявить признаки усталости у водителей машин.
Обновлено вчера в 10:45
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату
Обновлено в 04:29
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомило российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
«Человек Дубровского» покидает пост главы ЮУ КЖСИ
Наталья Салеева покинет пост генерального директора ЮУ КЖСИ.
Обновлено в 04:01
Футбол
Карпова забила второй гол в составе «Севильи». Пострадала «Барселона»
В матче 29-го тура чемпионата Испании женская команда "Севильи" уступила "Барселоне" со счётом 2:6.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины
Зеленский на брифинге 21 апреля пообещал в ближайшее время представить план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 01:32
Космос
В США предложили защищать астронавтов от радиации магнитным полем
Обновлено вчера в 07:07