Мартынович и Газинский не помогут «Краснодару» в матче с ЦСКАБомбардир.ру 00:03

«Краснодар» потерял двух основных игроков в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против ЦСКА. Из-за дисквалификации команде не помогут защитник Александр Мартынович и хавбек Юрий Газинский.

Мартынович и Газинский не помогут «Краснодару» в матче с ЦСКА

Политика Рада приняла закон об использовании украинского языка Законопроект подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

Политика У Порошенко хотят сорвать инаугурацию Зеленского Команда Петра Порошенко предпринимает попытки отсрочить инаугурацию Владимира Зеленского.

Общество В России впервые назначен штраф за оскорбление власти Согласно новым поправкам в закон, подписанным главой государства 18 марта, за скобление власти в интернете суд имеет право оштрафовать от 30 до 100 тысяч рублей.

Политика Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России В команде победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что необходимо ввести санкции из-за того, что лидер России Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

Политика Путин подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ко Дню Победы Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной Войны ко Дню Победы.

Экономика Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах Министерство обороны России не увидело новость или сенсацию в расследовании Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщили РБК в министерстве.

Гаджеты Google выпустила Google Fit для iOS Google объявила, что Google Fit, приложение для отслеживания активности, появившееся на Android еще в 2014 году, теперь доступно и для iOS.

Единоборства Головкин прекратил сотрудничество с тренером Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин решил прекратить сотрудничество с наставником Абелем Санчесом, передает boxingscene.

Энергетика Стоимость нефти марки Brent выросла до $75 за баррель Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ненадолго превысила $75 за баррель.

Авто «АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.

Происшествия Полицейские забили насмерть отца чемпиона мира по ММА Сулли Юнусилау, отец чемпиона мира по смешанным единоборствам (ММА), умер после избиения полицейскими в подмосковном Орехово-Зуево.

Шоу-бизнес Анжелика Варум рассказала о проблемах в отношениях с Леонидом Агутиным Знаменитая семейная пара Анжелики Варум и Леонида Агутина со стороны всегда выглядит идеальной, образцовой и крепкой.

Технологии «Яндекс.Такси» представило систему контроля усталости водителя «Яндекс.Такси» проводит тестовые испытания устройства, которое при помощи нейросети сможет выявить признаки усталости у водителей машин.

Здоровье В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.

Энергетика Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» «Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомило российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли написала завещание Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.

Шоу-бизнес Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.