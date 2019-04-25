Футбол

Мартынович и Газинский не помогут «Краснодару» в матче с ЦСКАБомбардир.ру 00:03

Ахмат — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
Андрей Семенов
2′
24′
Юрий Газинский
49′
Виктор Классон
Антон Швец
63′
63′
Иван Игнатьев
Бернард Бериша
Беким Балай
66′
68′
Дмитрий Скопинцев
Даниил Уткин
69′
Шарль Каборе
71′
Александр Мартынович
Одисе Роши
Ризван Уциев
73′
79′
Иван Игнатьев
Дмитрий Стоцкий
90′+4′
Александр Мартынович
«Краснодар» потерял двух основных игроков в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против ЦСКА. Из-за дисквалификации команде не помогут защитник Александр Мартынович и хавбек Юрий Газинский.
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