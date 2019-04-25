Футбол
Мартынович и Газинский не помогут «Краснодару» в матче с ЦСКАБомбардир.ру 00:03
Андрей Семенов
|2′
|24′
Юрий Газинский
|49′
Виктор Классон
Антон Швец
|63′
|63′
Иван Игнатьев
Бернард Бериша
Беким Балай
|66′
|68′
Дмитрий Скопинцев
Даниил Уткин
|69′
Шарль Каборе
|71′
Александр Мартынович
Одисе Роши
Ризван Уциев
|73′
|79′
Иван Игнатьев
Дмитрий Стоцкий
|90′+4′
Александр Мартынович
Ахмат
Расстановка 5‑3‑2
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
3
Плиев
13
Мохаммади
14
Раванелли
23
Швец
11
Силва
18
Балай
19
Иванов
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
8
Газинский
77
Каборе
16
Классон
7
Вандерсон
89
Стоцкий
47
Уткин
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
«Краснодар» потерял двух основных игроков в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против ЦСКА. Из-за дисквалификации команде не помогут защитник Александр Мартынович и хавбек Юрий Газинский.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Газинский и Мартынович пропустят матч «Краснодара» с ЦСКА из-за дисквалификации
RT на русскомвчера в 19:07
Газинский и Мартынович не помогут «Краснодару» в матче с ЦСКА из-за дисквалификации
Кубанские новости00:20
Белорус Мартынович был удален в концовке матча с «Ахматом» и не сыграет с ЦСКА
ProstoProSportвчера в 14:57
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 07:47, Ашберн
Политика
Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 08:09
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по «Дружбе»
Обновлено в 04:26
Музыка
После ухода из Black Star Егор Крид оставит свой творческий псевдоним
Недавно стало известно, что Егор Крид (настоящее имя - Егор Булаткин) расстается с музыкальным лейблом Black Star, с которым он сотрудничал долгое время.
Обновлено в 06:56
Политика
Медведев разрешил Силуанову взять одиннадцатого заместителя
Глава российского правительства Дмитрий Медведев разрешил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову взять еще одного заместителя, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 05:07
Политика
Ким Чен Ын подарил Путину меч, «олицетворяющий силу»
Северокорейский лидер Ким Чен Ын по завершению переговоров во Владивостоке преподнес в подарок президенту РФ Владимиру Путину корейский меч.
Обновлено в 05:45
Музыка
Мадонна выпустила клип впервые за четыре года
Американская поп-певица Мадонна впервые за четыре года выпустила музыкальный клип.
Обновлено в 03:40
Авто
Тюнеры построили алюминиевый 507-сильный Hummer
Американское ателье Mil-Spec Automotive представило новый рестомод на базе внедорожника Hummer H1.
Обновлено в 04:58
Путешествия
Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров
В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Джонни Депп собрался жениться на 20-летней танцовщице из России
Возлюбленной актера оказалась русская танцовщица Полина Глен, она моложе голливудской знаменитости на 30 лет.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
Министр обороны КНДР призвал США выполнять достигнутые договорённости
«США следует, прислушиваясь к устремлениям и требованиям человечества достичь мира, процветания и развития, добросовестно выполнять договорённости, прописанные в совместном заявлении от 12 июня», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 07:07
Транспорт
Власти Москвы решили отказаться от весенней покраски старых бордюров
Власти Москвы приняли решение больше не красить после зимы старые бордюры, написал в четверг в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 04:07
Происшествия
При пожаре в общежитии на Сахалинской ГРЭС-2 погибли три человека
Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС региона, в результате пожара в общежитии строителей сахалинской тепловой электростанции ГРЭС-2 в селе Ильинское погибли три человека.
Обновлено вчера в 21:49
Политика
Сроки отключения аналогового вещания в 21 регионе России перенесены
На цифровое вещание уже перешли 40 млн россиян, а сроки отключения аналогового вещания в 21 регионе перенесены на октябрь, заявил глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.
Обновлено в 07:28
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Политика
Путин: указ о паспортах РФ для Донбасса не был провокацией
Владимир Путин ранее упростил получение гражданства России для жителей Донбасса. Президент РФ подписал соответствующий указ.
Обновлено в 06:00
Политика
The National Interest назвал причину проигрыша Порошенко на выборах
Агрессивный национализм, которого в своей политике придерживался президент Украины Петр Порошенко, стал ключевой причиной его позорного поражения на выборах.
Обновлено в 06:43
Технологии
Платёжная система «Мир» запустит оплату покупок при помощи скана лица
Система карт «Мир» планирует запустить проект по оплате покупок с помощью биометрии лица.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского
Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено в 07:07
Общество
Россиянам могут запретить ввозить из-за границы пармезан и хамон
Национальная мясная ассоциация написала письмо российскому вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой запретить ввозить в страну мясную и молочную продукцию для личного пользования, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес
Максим Галкин предложил сменить ведущих на «Первом канале»
Как известно, Максим Галкин уже давно успел прославиться своей активностью в различных социальных сетях.
Обновлено в 04:48
Политика
ГРУ: США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии
США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии, а также признать Каракас спонсором международного терроризма.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Екатеринбурженке грозит 20 лет за упаковку антидепрессантов из Польши
Как сообщает Znak.com, таможня аэропорта «Кольцова» в Екатеринбурге возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков против 24-летней девушки, которой несколько лет назад диагностировали шизотипическое расстройство.
Обновлено в 05:23
Экономика
Россияне избавляются от дач из-за нового налога
Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 14:01
Здоровье
Фонд «Земляки» оказал материальную помощь на лечение Дарины Даниленко
За помощью в благотворительный фонд Псковской области "Земляки" в этот понедельник, 22 апреля обратилась тетя Дарины.
Обновлено в 03:15
Политика
Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому
В своем Facebook рокер высказал мнение, что есть «одна вещь», которая объединяет бывшую украинскую и нынешнюю российскую власть в «ненависти» к Зеленскому.
Обновлено в 07:39
Общество
В Москве на Пасху резко похолодает
Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает.
Обновлено в 04:13
Общество
Почти 90% россиян считают себя счастливыми
Около 86% россиян называют себя счастливыми, это самый высокий показатель за последние 24 года, следует из материалов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных в четверг.
Обновлено в 07:01
Технологии
«РЖД Логистика» перевезла по железной дороге негабаритные автоклавы для строительного завода в Ульяновске
Обновлено в 07:29
Политика
Путин: Киев пытается «нагнуть» Донбасс
Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти постоянно пытаются подчинить юго-восток страны своей воле, используя силовые методы.
Обновлено в 06:55