Футбол
Лига чемпионов. «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом»Бомбардир.ру 02:29
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион Караискакис
«Краснодар» сыграет против «Олимпиакоса» в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов. Победитель противостояния выйдет в групповой этап главного еврокубка. Проигравшая команда сыграет в основной стадии Лиги Европы.
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