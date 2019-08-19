Футбол

Лига чемпионов. «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом»Бомбардир.ру 02:29

Олимпиакос — Краснодар
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион Караискакис
«Краснодар» сыграет против «Олимпиакоса» в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов. Победитель противостояния выйдет в групповой этап главного еврокубка. Проигравшая команда сыграет в основной стадии Лиги Европы.
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