«Краснодар» сыграет против «Олимпиакоса» в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов. Победитель противостояния выйдет в групповой этап главного еврокубка. Проигравшая команда сыграет в основной стадии Лиги Европы.

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Политика Журналисты «Рустави 2» уволились в прямом эфире Накануне, 20 августа, новый глава телеканала «Рустави 2» Паата Салия уволил ряд журналистов, в том числе и Георгия Габунию, в нецензурной форме высказавшегося в адрес российского лидера Владимира Путина в эфире своей передачи.

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