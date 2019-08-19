Футбол
Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»РИА Новости вчера в 17:31
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион Караискакис
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов. "Краснодар" встретится с "Олимпиакосом" в среду в Пирее, встреча начнется в 22:00 мск.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Олимпиакос» — «Краснодар»: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги чемпионов
Sport24.ruвчера в 21:06
Мартинш: «Краснодар» знает, как доминировать на поле, «Олимпиакосу» будет сложно
Чемпионатвчера в 13:58
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 01:15, Ашберн
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Обновлено вчера в 14:20
Футбол
Егоров оценил работу судьи Карасёва на матче «Спартак» — ЦСКА
Обновлено вчера в 09:38
Общество
Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: погода всех удивит
По данным синоптиков Гисметео, которые подготовили прогноз на ближайшие 14 дней, климатическое лето больше не вернётся в большинство российских регионов, хотя местами будет ещё жарко, но стабильной, тёплой погоды уже ожидать не стоит.
Обновлено 19 августа в 12:15
Экономика
Раскрыт масштаб хищений хакеров из российских банков
За три года (с июня 2016 года по июнь 2019 года) банда атаковала объекты более чем в 30 странах Европы и Азии, в том числе и российские банки.
Обновлено в 00:01
Здоровье
Врачи порекомендовали отказаться от использования обычного йода
Врачи предлагают использовать современные аналоги йода при обработке ран.
Обновлено вчера в 00:52
Происшествия
В Челябинске скончалась пострадавшая в ДТП с автобусом пассажирка
17-летняя девушка, получившая травмы в ДТП с участием автобуса и грузовика в Челябинске, скончалась в больнице.
Обновлено вчера в 08:45
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США
Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
В Приамурье ребенок отравился газом
В селе Константиновка обнаружено тело мальчика 2005 года рождения. По предварительной версии, смерть ребенка наступила от отравления газом.
Обновлено вчера в 23:02
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Пушков прокомментировал заявление Трампа о возвращении России в G8
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова президента США Дональда Трампа о возможном возвращении России в «Большую восьмерку».
Обновлено вчера в 22:48
Футбол
Тульский «Арсенал» подписал немецкого защитника
Немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский "Арсенал", сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 13:28
Общество
Росстат посчитал траты россиян на покупку алкоголя и табака
В 2018 году россияне в среднем потратили на покупку алкогольных напитков и табачных изделий 3% общих потребительских расходов.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой
Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено вчера в 07:26
Политика
Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»
Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров.
Обновлено вчера в 18:52
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Общество
МЧС предупредило о шквалистом ветре и грозах в Свердловской области
Обновлено вчера в 12:53
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Финансы
«Сбербанк» остается в рамках нисходящего тренда
В рамках нисходящего тренда продолжает снижение "Сбербанк", по целям он может уйти в район 210 рублей, при пробое он может уйти в район глобальной поддержки, которая находится в районе 200 рублей.
Обновлено 19 августа в 06:45
Происшествия
В Подмосковье загорелся и упал воздушный шар
Обновлено вчера в 17:32
Политика
Глава МИД Германии призвал к прямому и открытому диалогу с Россией
Маас призвал Москву к конструктивной роли в усилиях по урегулированию на Украине.
Обновлено вчера в 23:37
Футбол
Криштиану Роналду раскритиковал возросшие на футболистов цены
Футбольные клубы переплачивают за новых игроков, которые пока ничего не продемонстрировали на поле, такое мнение изданию Marca выразил португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Обновлено в 01:05
Происшествия
ФСИН прокомментировала УДО осуждённого, изнасиловавшего позже ребёнка
ФСИН выступала против предоставления УДО осуждённому, который после освобождения изнасиловал девочку.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
Младенец скончался от грудного молока кормящей матери
Обновлено вчера в 23:27
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
В сети появился новый трейлер боевика с Сильвестром Сталлоне «Рэмбо: Последняя кровь».
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Число жертв ДТП на трассе в Якутии выросло до шести человек
Один из четырех пострадавших в ДТП на трассе "Лена" в Якутии скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Обновлено вчера в 23:59
Финансы
Когда курс доллара дойдет до 70 рублей
Выход за рамки торгового диапазона с верхней границей у 67 рублей за доллар заставляет рассматривать уровень в 70 рублей за доллар в качестве следующей важной остановки в ближайшие две-три недели, допускают в FxPro.
Обновлено вчера в 23:00
Единоборства
Хабиб поднялся на вторую строчку в рейтинге UFC вне весовых категорий
Официальный сайт UFC опубликовал обновленные рейтинги всех весовых категорий промоушена, а также рейтинг вне весовых категорий.
Обновлено вчера в 09:40