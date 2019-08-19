Футбол
«Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф квалификации ЛЧРИА Новости вчера в 17:20
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион Караискакис
Футбольный клуб "Краснодар" в среду встретится с греческим "Олимпиакосом" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Игра в Пирее начнется в 22:00 мск. Обслужит встречу испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро.
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