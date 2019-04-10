Экономика

Мартовские праздники увеличили расходы россиянРоссийская газета 03:25

Аналитики отмечают, что одна из причин больших трат в марте традиционно связана с покупкой подарков к Международному женскому дню. Кроме того, в этом году на март пришлась Масленица. Рост расходов россиян многократно превзошел месячную инфляцию, которая рассчитана Росстатом на уровне 0,3 процента.
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Расходы россиян в марте продемонстрировали рекордный рост

Вести.Финанс06:54

Расходы россиян продемонстрировали рекордный рост

Московский Комсомолец06:16

Средний чек россиян за неделю уменьшился на 1.1%

АК&Мвчера в 10:26

«Ромир»: рост расходов в марте приблизился к декабрьским пикам

Банки.ру02:45

Недельные расходы россиян превзошли прошлогодние

Финмаркетвчера в 08:06

Мартовские праздники увеличили расходы россиян

Российская газета03:25

«Ромир» сообщил о продолжающемся росте расходов россиян

Rambler News Serviceвчера в 05:56
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Авто

Иностранцы рассказали, что они думают о LADA

Обновлено в 05:18
Происшествия

Из Русского музея в Петербурге попытались украсть скульптуру

Двое мужчин пытались украсть скульптуру с территории Русского музея в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:57
Общество

Совфед одобрил закон о запрете хостелов

Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе

Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие

Индия закупит у России 464 танка на $ 1,93 млрд

Обновлено вчера в 02:48
Армия и оружие

Удачную атаку на F-22 Raptor сняли на видео

В Сети появилось видео учебного боя между французским истребителем Rafale и американским F-22 Raptor.
Обновлено в 03:16
Здоровье

В Удмуртии зарегистрировали третий случай кори

В Удмуртии в начале апреля зарегистрировали третий случай заболевания кори с начала года. Корью заболел взрослый человек.
Обновлено в 07:42
Здоровье

Употребляющие наркотики москвичи постарели

По официальной информации, количество употребляющих запрещенные вещества москвичей в возрасте от 20 до 39 лет уменьшилось на 8,1 процента по сравнению с 2016 годом.
Обновлено в 07:03
Политика

Путин назвал «бандитом» исказившего его слова переводчика

Президент РФ Владимир Путин в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика - территория диалога" провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Адвокат Кокорина попросила журналистов подумать о карме

Обновлено в 06:04
Политика

Команда Зеленского выпустила новое видеообращение

Обновлено в 03:24
Политика

Правительство Украины одобрило увольнение одесского губернатора

Кабмин одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест

Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Здоровье

Женщина с аномалией внутренних органов скончалась в возрасте 99 лет

Обновлено вчера в 23:35
Происшествия

Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета

Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Общество

Российский программист отказался от операции по пересадке головы

Обновлено в 06:48
Политика

Меркель пропустила встречу с Мэй

Фрау Меркель напрочь забыла о Мэй, даже встречать ее не вышла.
Обновлено вчера в 12:59
Шоу-бизнес

Алла Пугачева держит в тайне все детали своего юбилейного шоу

Ситуацию вокруг юбилейного шоу Аллы Пугачевой прокомментировал король эстрады Филипп Киркоров.
Обновлено в 01:29
Здоровье

Власти Нью-Йорка объявили режим ЧС из-за вспышки кори

В одном из районов Нью-Йорка отмечен резкий рост заболеваемостью корью. О крайне тяжелой ситуации в Бруклине сообщил мэр Билл де Блазио.
Обновлено вчера в 21:23
Кино

В Госдуме покажут фильм Павла Лунгина «Братство» о войне в Афганистане

Депутатам и ветеранам-афганцам предстоит оценить, насколько фильм соответствует историческим событиям, - сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:31
Политика

Глава «Вертолетов России» не исключил использование турецких деталей

"Вертолеты России" готовы использовать турецкие комплектующие для вертолетов российского производства, заявил гендиректор холдинга Андрей Богинский.
Обновлено в 05:41
Технологии

В Петербурге заложат ледостойкую платформу «Северный полюс»

Ледостойкую самодвижущуюся платформу "Северный полюс" для проведения научных исследований в Северном Ледовитом океане заложат в среду на Адмиралтейских верфях (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил сотрудника Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии по делу о госизмене, передает корреспондент «РИА Новости».
Обновлено в 07:20
Экономика

В Саратовской области долги по картам сократились на 4,7%

По данным "Национального бюро кредитных историй", в январе-феврале 2019 г. доля просроченной задолженности по кредитным картам свыше 30 дней составила 15,7%, сократившись на 1,9 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.В Саратовской области - 18,9% (-4,6%).
Обновлено в 04:51
Наука

Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей

Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 06:48
Политика

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

В Минобороны происходят «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 01:45
Политика

Порошенко и Зеленский подали заявки на проведение дебатов на стадионе

Стадион «Олимпийский» в Киеве получил заявки на проведение дебатов кандидатов в президенты Украины.
Обновлено в 05:12
Футбол

Свидетель рассказал, что Кокорин дважды ударил Соловчука

Свидетель Геннадий Куропаткин на заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева заявил, что нападающий «Зенита» дважды ударил водителя Виталия Соловчука.
Обновлено в 06:41
Футбол

Щесны: «Нас ждет тяжелый поединок»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Аяксом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 15:51
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