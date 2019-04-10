Экономика
Мартовские праздники увеличили расходы россиянРоссийская газета 03:25
Аналитики отмечают, что одна из причин больших трат в марте традиционно связана с покупкой подарков к Международному женскому дню. Кроме того, в этом году на март пришлась Масленица. Рост расходов россиян многократно превзошел месячную инфляцию, которая рассчитана Росстатом на уровне 0,3 процента.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:51, Ашберн
Авто
Иностранцы рассказали, что они думают о LADA
Обновлено в 05:18
Происшествия
Из Русского музея в Петербурге попытались украсть скульптуру
Двое мужчин пытались украсть скульптуру с территории Русского музея в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:57
Общество
Совфед одобрил закон о запрете хостелов
Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе
Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Индия закупит у России 464 танка на $ 1,93 млрд
Обновлено вчера в 02:48
Армия и оружие
Удачную атаку на F-22 Raptor сняли на видео
В Сети появилось видео учебного боя между французским истребителем Rafale и американским F-22 Raptor.
Обновлено в 03:16
Здоровье
В Удмуртии зарегистрировали третий случай кори
В Удмуртии в начале апреля зарегистрировали третий случай заболевания кори с начала года. Корью заболел взрослый человек.
Обновлено в 07:42
Здоровье
Употребляющие наркотики москвичи постарели
По официальной информации, количество употребляющих запрещенные вещества москвичей в возрасте от 20 до 39 лет уменьшилось на 8,1 процента по сравнению с 2016 годом.
Обновлено в 07:03
Политика
Путин назвал «бандитом» исказившего его слова переводчика
Президент РФ Владимир Путин в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика - территория диалога" провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Адвокат Кокорина попросила журналистов подумать о карме
Обновлено в 06:04
Политика
Команда Зеленского выпустила новое видеообращение
Обновлено в 03:24
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение одесского губернатора
Кабмин одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Здоровье
Женщина с аномалией внутренних органов скончалась в возрасте 99 лет
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета
Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Политика
Меркель пропустила встречу с Мэй
Фрау Меркель напрочь забыла о Мэй, даже встречать ее не вышла.
Обновлено вчера в 12:59
Шоу-бизнес
Алла Пугачева держит в тайне все детали своего юбилейного шоу
Ситуацию вокруг юбилейного шоу Аллы Пугачевой прокомментировал король эстрады Филипп Киркоров.
Обновлено в 01:29
Здоровье
Власти Нью-Йорка объявили режим ЧС из-за вспышки кори
В одном из районов Нью-Йорка отмечен резкий рост заболеваемостью корью. О крайне тяжелой ситуации в Бруклине сообщил мэр Билл де Блазио.
Обновлено вчера в 21:23
Кино
В Госдуме покажут фильм Павла Лунгина «Братство» о войне в Афганистане
Депутатам и ветеранам-афганцам предстоит оценить, насколько фильм соответствует историческим событиям, - сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:31
Политика
Глава «Вертолетов России» не исключил использование турецких деталей
"Вертолеты России" готовы использовать турецкие комплектующие для вертолетов российского производства, заявил гендиректор холдинга Андрей Богинский.
Обновлено в 05:41
Технологии
В Петербурге заложат ледостойкую платформу «Северный полюс»
Ледостойкую самодвижущуюся платформу "Северный полюс" для проведения научных исследований в Северном Ледовитом океане заложат в среду на Адмиралтейских верфях (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил сотрудника Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии по делу о госизмене, передает корреспондент «РИА Новости».
Обновлено в 07:20
Экономика
В Саратовской области долги по картам сократились на 4,7%
По данным "Национального бюро кредитных историй", в январе-феврале 2019 г. доля просроченной задолженности по кредитным картам свыше 30 дней составила 15,7%, сократившись на 1,9 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.В Саратовской области - 18,9% (-4,6%).
Обновлено в 04:51
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 06:48
Политика
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
В Минобороны происходят «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 01:45
Политика
Порошенко и Зеленский подали заявки на проведение дебатов на стадионе
Стадион «Олимпийский» в Киеве получил заявки на проведение дебатов кандидатов в президенты Украины.
Обновлено в 05:12
Футбол
Свидетель рассказал, что Кокорин дважды ударил Соловчука
Свидетель Геннадий Куропаткин на заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева заявил, что нападающий «Зенита» дважды ударил водителя Виталия Соловчука.
Обновлено в 06:41
Футбол
Щесны: «Нас ждет тяжелый поединок»
Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Аяксом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 15:51