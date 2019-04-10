Экономика
Мартовские праздники увеличили расходы россиянРоссийская газета 03:25
Аналитики отмечают, что одна из причин больших трат в марте традиционно связана с покупкой подарков к Международному женскому дню. Кроме того, в этом году на март пришлась Масленица. Рост расходов россиян многократно превзошел месячную инфляцию, которая рассчитана Росстатом на уровне 0,3 процента.
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Шоу-бизнес
Экстренно прооперирована дочь Валерии
Обновлено в 04:24
Политика
Эрдоган допустил получение Турцией С-400 до июля
Обновлено в 00:53
Политика
Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.
Обновлено вчера в 09:13
Наука
Ученые назвали самый первый признак разрушения печени
Американские ученые из Университета Мичигана обнаружили перспективный способ предотвращать заболевания печени на ранних стадиях.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Криминального авторитета Таро снова арестовали
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.
Обновлено вчера в 07:46
Футбол
Щесны: «Нас ждет тяжелый поединок»
Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Аяксом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 15:51
Экономика
Uber может провести IPO на $10 млрд
Компания Uber Technologies, крупнейший сервис по вызову водителей в США, планирует провести IPO на сумму около $10 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом подготовки к первичному размещению.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
Обновлено в 02:00
Происшествия
ВС и правительство поддержали ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
«В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей», — цитирует спикера ГД РИА Новости.
Обновлено в 01:54
Политика
Стало известно, когда вступит в силу закон о Рунете
Вступление в силу закона о Рунете перенесут на ноябрь 2019 года, об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Обновлено вчера в 08:22
Армия и оружие
Министр обороны Японии подтвердил крушение истребителя F-35
Обновлено вчера в 21:13
Кино
В Госдуме покажут фильм «Братство»
Депутат Госдумы Александр Шерин (ЛДПР) просит нижнюю палату парламента организовать показ фильма «Братство», чтобы участники войны в Афганистане смогли определиться со своей позицией относительно ленты, передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля.
Обновлено в 03:18
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Обновлено в 02:13
Политика
Российские наблюдатели не поедут на второй тур выборов на Украине
Сайт kp.ru писал о том, что 31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов, а вскоре стало известно и о проведении второго "раунда".
Обновлено в 04:29
Футбол
Сигурдссон признан лучшим игроком 22-го тура РПЛ
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон стал лучшим игроком 22-го тура РПЛ.
Обновлено в 02:17
Политика
Токаев назначил досрочные выборы президента Казахстана
Обновлено вчера в 03:19
Политика
Меркель забыла встретить Мэй в Берлине
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Россияне назвали необходимый для «достойной жизни» размер зарплаты
В среднем же для достойной жизни россиянам в месяц, пришли к выводу эксперты, нужен доход в пределах 66 тыс. руб.
Обновлено в 00:19
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
Обновлено 08 апреля в 09:28
Происшествия
В администрации Дербентского района проходят обыски
Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено в 03:51
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено вчера в 10:08
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы рассказали о верных приметах скорого развода
Свадебные фотографы рассказали на Reddit, как во время подготовки и проведения бракосочетания можно предсказать, долго ли пара будет вместе или нет.
Обновлено вчера в 23:01
Авто
Автомобили Aurus станут дешевле
Ранее стало известно, что стартовая цена на первый люксовый седан Aurus S600 будет составлять около 10–12 млн рублей.
Обновлено в 04:03
Экономика
FT: группа инвесторов «Ленты» хочет остановить сделку с «Севергрупп»
Группа акционеров «Ленты» направит письмо совету директоров с просьбой приостановить продажу ритейлера компании «Севергрупп» Алексея Мордашова и рассмотреть предложение «Ленты», сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:39
Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Экономика
«Газпром» настаивает на выходе Shell из проекта «Балтийский СПГ»
«Газпром» более не рассматривает Shell в качестве партнера в строительстве СПГ-завода под Санкт-Петербургом, хотя та принимала участие в подготовке проекта с осени 2015 г. Но Shell, в свою очередь, в выходе из него не заинтересована.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
Раненый костромской полицейский скончался в больнице
Около 18 часов 9 апреля на территории опорного пункта полиции в Фабричном районе Костромы нашли молодого участкового уполномоченного МВД, раненого из огнестрельного оружия.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Абызов пытался снять средства со своего счета до их ареста
Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, Абызов пытался скрыть эти средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.
Обновлено в 04:38
Футбол
Отец Кварацхелии рассказал об адаптации Хвичи в «Локомотиве»
Бадри Кварацхелия, отец полузащитника "Локомотива" Хвичи Кварацхелии, в интервью "СЭ" рассказал об адаптации игрока в новом клубе.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Расчеты С-400 в Крыму поразили баллистическую ракету «противника»
Боевые расчеты зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», дислоцированные в Крыму, отразили ракетный удар «противника».
Обновлено в 02:21