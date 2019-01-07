Экс-главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино возглавил национальную команду Мексики. Ранее сообщалось, что Мартино согласовал 4-летний контракт на 8,8 миллиона долларов. Последним местом работы 56-летнего специалиста была «Атланта Юнайтед».

Спорт день за днем

Армия и оружие Армия и оружие Пентагон назвал нахождение десантного корабля в Черном море законным

Общество Общество The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Великобритании The Telegraph пишет, что Юлия Скрипаль поддерживает контакты с друзьями из Великобритании и России.

Политика Политика Глава Всемирного банка уходит в отставку Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля.

Политика Политика Трамп обратится к нации по поводу стены от нелегалов Разобраться с нелегалами президент США обещал перед выборами. По его мнению, на границе с Мексикой нужно построить стену.

Спорт Спорт Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.

Происшествия Происшествия Спасенный из-под завалов в Магнитогорске малыш пришел в сознание

Политика Политика Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.

Происшествия Происшествия В МИД Украины назвали причины крушения сухогруза у берегов Турции Крушение сухогруза «Волго-Балт-214» у берегов Турции, в результате которого погибли шесть человек, произошло из-за удара волны.

Происшествия Происшествия Кевин Спейси не признал в суде вину по делу о домогательствах Американский актер Кевин Спейси, наиболее известный по роли Фрэнка Андервуда в сериале "Карточный домик", отказался признать вину в суде по делу о сексуальных домогательствах в отношении подростка в 2016 году.

Политика Политика Два человека отказались от предложения Трампа возглавить Пентагон Два человека отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон после заявления Джеймса Мэттиса об отставке, сообщает Politico.

Политика Политика Захарова рассказала о визитах к задержанному в России Уилану Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что ситуацию с консульским доступом к задержанному в России Полу Уилану решат индивидуально с представителем каждой страны, гражданством которой он обладает.

Происшествия Происшествия Пожар в автосервисе в новой Москве локализовали Пожар в здании автосервиса в новой Москве локализован, сообщает столичный главк МЧС.

Религия Религия Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста Патриарх не первый раз высказывается о гаджетах.

Происшествия Происшествия Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции

Кино Кино Скончался актер Уильям Морган Шеппард В возрасте 86 лет скончался британский актер Уильям Морган Шеппард. Об этом 7 января сообщает издание Daily Mirror.

Общество Общество В Россию придут аномальные морозы Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.

Политика Политика В Габоне военные объявили о захвате власти

Политика Политика В Сети высмеяли рождественское поздравление Порошенко Президент Украины Петр Порошенко выложил в своем официальном аккаунте в Twitter поздравление с православным Рождеством для украинцев.

Происшествия Происшествия В Челябинске волк напал на ребенка в парке В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.

Экономика Экономика В парламенте оценили предложение профсоюзов об удвоении МРОТ В Госдуме и Совете Федерации оценили предложение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) о двукратном увеличении МРОТ.

Происшествия Происшествия Девушка-боец UFC разбила лицо попытавшемуся ограбить ее преступнику "Слева Поляна Виана, один из наших бойцов UFC, а справа — парень, который попытался ее ограбить", — отметил глава организации, опубликовав в инстаграме фото девушки и избитого грабителя.

Политика Политика Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил за принятие закона, предусматривающего наказания за несогласованные акции протеста, сообщает FranceInfo.

Происшествия Происшествия Саудовская девушка отреклась от ислама и попросила убежища

Культура Культура Умер писатель и историк Николай Лисовой На 73-м году жизни скончался историк, писатель, философ и автор телевизионных передач Николай Лисовой.

Происшествия Происшествия Россиянина оштрафовали за покупку на AliExpress Отмечается, что мужчина, увлекающийся горнолыжным спортом, приобрел в интернет-магазине AliExpress солнцезащитные очки со встроенной камерой.

Политика Политика Савченко связала украинский томос с предвыборной кампанией Порошенко Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по обвинению в терроризме, заявила, что прошедший в Киеве "объединительный собор" является частью предвыборной кампании президента Петра Порошенко.

Хоккей Хоккей «Витязь» второй раз за сезон переиграл «Ак Барс» Клуб из Подольска второй раз в сезоне сумел взять верх над действующим чемпионом, 5 сентября одолев казанскую команду со счётом 5:3.

Политика Политика Синдзо Абэ поклялся на могиле отца поставить точку в переговорах с РФ