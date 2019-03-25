Мартинес: «Поле на Кипре было очень сухим»Sport24.ru вчера в 23:31

Одна из причин — поле было очень сухим. К счастью, мы начали хорошо и забили два ранних гола. После перерыва мы контролировали мяч и играли очень зрело.

Мартинес: «Поле на Кипре было очень сухим»

Армия и оружие Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.

Политика Европейский Airbus поставит в Китай 300 самолетов на €30 млрд Airbus заключил сделку по продаже 300 самолетов китайскому холдингу China Aviation Supplies на сумму €30 млрд.

Футбол СМИ: Райс и Хадсон-Одои сыграют в стартовом составе сборной Англии в матче с Черногорией Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч отборочного турнира Евро-2020 против сборной Черногории, сообщает Sky Sports.

Общество Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».

Гаджеты Apple представила сервис платной подписки на игры Arcade Корпорация Apple представила работающий по платной подписке сервис распространения игр Arcade.

Энергетика Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».

Политика МИД Сирии осудил решение Трампа по Голанским высотам Решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами вызвало бурную реакцию в мире.

Шоу-бизнес Жена Никиты Преснякова намекнула на переезд в США В одном из постов в своем «Инстаграм» Алена намекнула, что они с мужем не прочь переехать жить в этот город.

Футбол «Ювентус» поборется с «Реалом» за чемпиона мира Погба Чемпион Италии "Ювентус" надеется составить реальную конкуренцию мадридскому "Реалу" в борьбе за ведущего хавбека сборной Франции и английского "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Политика Новый караван мигрантов начал движение через Мексику к США Караван мигрантов, состоящий из выходцев из стран Центральной Америки, начал движение от границы Мексики с Гватемалой по направлению к США.

Политика В Польше заявили, что не оспаривают роль СССР в победе над фашизмом Польские власти не оспаривают роль СССР в победе над гитлеровской Германией, однако не считают необходимым приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября этого года.

Футбол Бывший футболист «Ливерпуля» Макаллистер подвергся нападению в Лидсе Бывший полузащитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" и сборной Шотландии Гари Макаллистер был избит в Лидсе.

Политика В Венесуэле произошел новый блэкаут Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в ряде районов Венесуэлы, в том числе в столице — Каракасе.

Общество Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").

Политика В Казахстане предложили переименовать еще три города Городам Петропавловск, Павлодар и Семей предложено дать имена исторических личностей Представитель демократической партии Казахстана "Ак Жол" Казбек Иса предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей в честь великих деятелей казахского народа.

Политика СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.

Армия и оружие В ЛНР рассказали о провокации Киева на контрольном пункте «Золотое» Советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах рассказал НСН, как Украина открыла контрольный пункт въезда-выезда без проверки безопасности территории.

Общество Мощное потепление придет в Москву с 28 марта Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.

Происшествия Мать семилетнего мальчика заявила об изнасиловании сына в больнице Вскоре ребенок все-таки признался в том, что ему пришлось пережить в больнице, и родственники обратились к стражам порядка с заявлением.

Происшествия В Петербурге ребенок провалился под лед Невы и погиб Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, напротив дома № 131 по проспекту Обуховской обороны под лед Невы провалился ребенок.

Кино Вышел специальный трейлер «Джона Уика 3» ко Дню щенка Ко Дню щенка (Happy National Puppy Day), который отмечается 23 марта, студия Lionsgate надавила на слезные железы и выпустила специальный трейлер третьего "Джона Уика".