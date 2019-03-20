Футбол
Мартинес: «Матч со сборной России будет хорошей проверкой»Sport24.ru 13:37
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подтвердил, что нападающий Ромелу Лукаку из-за травмы пропустит завтрашний матч отборочного цикла Евро-2020 со сборной России. При этом, по словам Мартинеса, 25-летний форвард может быть в строю к игре с Кипром, которая состоится 24 марта.
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