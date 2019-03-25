Футбол

Мартинес: «Эден Азар доказал, что он лидер»Soccer.ru 03:47

Кипр — Бельгия
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «ГСП»
10′
Эден Азар
18′
Миши Батшуайи
Досса Жуниор
Энтони Георгиу
46′
57′
Дрис Мертенс
Аднан Янузай
68′
Торган Азар
Янник Феррейра-Карраско
Георгос Эфрем
Матия Шполярич
75′
Минас Антониу
Андреас Макрис
81′
89′
Миши Батшуайи
Деннис Прат
Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес похвалил полузащитника команды Эдена Азара после победы над Кипром в отборе Евро-2020.
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Испанский футболист, полузащитник и футбольный тренер. Начиная с 2016 года является главным тренером сборной Бельгии. Ранее также работал в валлийском клубе «Суонси Сити» и английских «Уигане» и «Эвертоне».
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