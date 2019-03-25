Мартинес: «Эден Азар доказал, что он лидер»Soccer.ru 03:47

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес похвалил полузащитника команды Эдена Азара после победы над Кипром в отборе Евро-2020.

Мартинес: «Эден Азар доказал, что он лидер»

Футбол «Кардифф» объяснит ФИФА, почему не хочет платить «Нанту» за Салу Руководство «Кардифф Сити» составило заявление относительно трансфера погибшего нападающего Эмилиано Салы, которое в скором времени будет направлено в ФИФА.

Политика Киев изначально отвергал мирное разрешение ситуации в Донбассе Киевские власти с самого начала возникновения конфликта в Донбассе делали ставку на силовое его разрешение, заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

Культура Путин вручит премии молодым деятелям культуры и искусства Президент России Владимир Путин завтра 26 марта, вручит премии молодым деятелям культуры, а также премии главы государства в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Происшествия В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Происшествия Лайнер Viking Sky прибыл в норвежский порт Норвежский круизный лайнер Viking Sky, у которого отказал один из двигателей, прибыл в порт города Молде, сообщает AP.

Кино Вышел трейлер фильма о Даше-путешественнице В сети появился первый трейлер фильма «Даша и затерянный город» по мотивам детского мультсериала от Nickelodeon.

Здоровье Россельхознадзор отрицает вероятность дефицита детского питания Информация о возможном дефиците детского питания из-за ужесточения мер ветеринарного контроля не отражает реальную ситуацию, заявила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Экономика Банк «Открытие» предоставит УГМК кредит на 21 млрд руб Банк «Открытие» даст Уральской горно-металлургической компании (холдинг УГМК) кредит на сумму 21 млрд руб. на десятилетний срок.

Общество В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.

Экономика Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".

Происшествия Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Югорске детское питание хранили в морге В здании городского морга Югорска обнаружили крупную партию детского питания, полиция проводит проверку.

Происшествия Склад с горючим загорелся в Чехове Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.

Политика Столтенберг пообещал Грузии членство в НАТО Грузия достигла большого успеха на пути евроатлантической интеграции, она обязательно станет в итоге членом альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси 25 марта.

Космос В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС–09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.

Политика Сын Трампа раскритиковал посла США на Украине Сын президента США Дональд Трамп-младший прокомментировал критические замечания американского посла на Украине Мари Йованович.

Технологии В России может появиться мобильный оператор для военных Издание сообщает, что мобильный оператор для военных будет работать на сетях компании Tele2.

Экономика Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда вернется тепло Хотя, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, температура воздуха окажется хоть и выше климатической нормы, но днем в центральных областях столбики термометров не поднимется выше плюс 5-7 градусов.

Происшествия Замгенпрокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию Во вторник, 19 марта, 66-летний заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский приехал на встречу после проведения расширенной коллегии Генпрокуратуры, при выходе из служебного автомобиля он упал и был госпитализирован в реанимацию.

Общество Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальнике Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике.

Политика Делегация депутатов бундестага посетит Крым Немецкая делегация, в состав которой войдут депутаты бундестага от партии "Альтернатива для Германии", посетит Крым в середине апреля, сообщил РИА Новости председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Авто Электрический Dacia Duster EV замечен во время тестов Новый полностью электрический Dacia Duster был замечен во время прохождения дорожных испытаний в условиях низких температур.