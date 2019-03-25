Футбол

Мартинес: «Эден Азар доказал, что он лидер»Soccer.ru 03:47

Кипр — Бельгия
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «ГСП»
10′
Эден Азар
18′
Миши Батшуайи
Досса Жуниор
Энтони Георгиу
46′
57′
Дрис Мертенс
Аднан Янузай
68′
Торган Азар
Янник Феррейра-Карраско
Георгос Эфрем
Матия Шполярич
75′
Минас Антониу
Андреас Макрис
81′
89′
Миши Батшуайи
Деннис Прат
Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес похвалил полузащитника команды Эдена Азара после победы над Кипром в отборе Евро-2020.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Роберто Мартинес: «Шесть очков — это лучшая награда за наши старания»

Матч ТВ04:03

Роберто Мартинес: «Шесть очков за неделю - это хорошая награда для Бельгии»

Спорт-Экспрессвчера в 23:31

Мартинес: шесть очков — лучшая награда за старания сборной Бельгии

Чемпионат03:12

Мартинес прокомментировал победу над Кипром

Sport.ru03:58

Мартинес: «Поле на Кипре было очень сухим»

Sport24.ruвчера в 23:31

Роберто Мартинес: Сборная Бельгии должна думать о матчах с Россией и Казахстаном

Советский спорт03:35

Роберто Мартинес: «То, как Азар забил свой очередной гол, доказывает, что он лидер»

Sports.ru02:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:55, Ашберн
Происшествия

В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Обновлено в 02:11
Политика

Патрушев объяснил необходимость устойчивого интернета в России

Самостоятельная инфраструктура позволит гарантировать работоспособность интернет-ресурсов при проблемах российских операторов к подключению к зарубежным серверам или «при целенаправленном масштабном внешнем воздействии», отметил секретарь Совбеза.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Склад с горючим загорелся в Чехове

Очевидцы сняли на видео полыхающий ангар. Огонь вспыхнул 25 марта на территории промзоны "Сергеево" на западной окраине города.
Обновлено в 04:44
Космос

Рогозин сообщил детали проекта окололунного туризма за $400 млн

«Роскосмос» планирует осуществить проект по космическому туризму, предварительная стоимость которого составит около $400 млн.
Обновлено в 02:00
Спорт

Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой

Обновлено в 00:10
Общество

Штаб-квартиру ОСК хотят перенести в Петербург

Штаб-квартиру Объединенной строительной корпорации (ОСК) предлагают перенести из Москвы в Петербург.
Обновлено в 04:21
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы

В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Путешествия

Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия

Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Кино

В Екатеринбурге ищут актеров для съемки в сериале с Сергеем Буруновым

Обновлено в 00:55
Происшествия

В Москве мажор на Gelandewagen устроил смертельную аварию

Обновлено в 04:16
Политика

Косачев после доклада Мюллера заявил о «козырях» в руках Трампа

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя итоги расследования возможного сговора президента США Дональда Трампа с Россией во время избирательной кампании, заявил, что есть шанс «многое обнулить» в отношениях Москвы и Вашингтона.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Неизвестные попытались поджечь мечеть в Калифорнии

В Калифорнии неизвестные попытались поджечь мечеть и оставили послание, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на представителя полицейского управления Эскондидо Крис Лик.
Обновлено в 04:04
Общество

Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе сети «АндерСон» в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 14 из 17 кафе сети "АндерСон", в исследованных образцах сырья и блюд выявлены бактерии кишечной палочки, сообщается на официальном сайте управления.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Брянске

Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
Политика

Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА "Новости".
Обновлено в 03:49
Происшествия

Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле

Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:16
Шоу-бизнес

Ксения Собчак назвала свою версию конфликта с Марией Кожевниковой

Российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что информация о ее конфликте с Марией Кожевниковой не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 06:02
Гаджеты

Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае

Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия

Под Владимиром два человека погибли в ДТП с автобусом и иномаркой

Два человека погибли в столкновении маршрутного автобуса с иномаркой во Владимирской области, сообщила в понедельник РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по региону Ирина Гавриченко.
Обновлено в 04:10
Здоровье

На Украине с начала года почти 33 тысячи человек заболели корью

Почти 33 тысячи человек на Украине заболели корью с начала года, сообщила в понедельник пресс-служба Центра общественного здоровья министерства здравоохранения.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Туристка из Воркуты скончалась на льду Байкала

Обновлено 22 марта в 06:56
Космос

В отсеке «Союза» обнаружили пыль от сверления

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" были обнаружены следы металлической пыли, появившейся в результате сверления.
Обновлено в 04:14
Политика

Эрдоган предложил преобразовать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть

Собор Святой Софии в Стамбуле, считающийся в христианском мире одной из величайших святынь, может стать мечетью.
Обновлено в 00:03
Общество

«Лучшему учителю в мире» вручили $1 млн в Дубае

Питер Табичи, 36-летний кенийский монах-францисканец, получил премию в размере $1 млн как лучший учитель в мире.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие

В США оценили эффективность российского Су-35С

Американский журнал The National Interest (NI) оценил эффективность российского Су-35С и пришел к выводу, что многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ является одним из самых совершенных российских военных самолетов, развернутых в Сирии.
Обновлено вчера в 11:38
Политика

Минэнерго рассказало о транзите газа через Украину после 2020 года

Минэнерго РФ рассчитывает на договоренности с Украиной о продлении контракта на транзит газа в европейские страны после 2020 года.
Обновлено в 03:48
Политика

О нежелании вступать в НАТО заявил президент Сербии

Ранее о нежелании Сербия становится членов НАТО говорил министр по инновациям и технологическому развитию страны, председатель Сербской народной партии Ненад Попович.
Обновлено вчера в 21:51
Армия и оружие

Мантуров перечислил новые возможности крейсера «Адмирал Нахимов»

Завершаются ремонтные работы и модернизация атомного крейсера «Адмирал Нахимов».
Обновлено в 03:31
Общество

Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникам

Обновлено в 00:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роберто Мартинес
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник и футбольный тренер. Начиная с 2016 года является главным тренером сборной Бельгии. Ранее также работал в валлийском клубе «Суонси Сити» и английских «Уигане» и «Эвертоне».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное