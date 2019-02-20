Футбол
Мартин Шкртел порадовался закрытой крыше «Газпром Арены»Мойка78 вчера в 20:25
Лига Европы, 1/16 Финала
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Бывший футболист «Зенита» Мартин Шкртел, выступающий ныне за «Фенербахче», оценил стадион «Газпром Арена» в Петербурге. Футболист вместе с командой прибыл в Северную столицу вечером 20 февраля, чтобы сыграть с «Зенитом». Стадион «Газпром Арена» на Крестовском острове удивил Шкртела.
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