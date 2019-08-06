Бывший защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел может перейти в «Аталанту». Клуб рассматривает кандидатуру 34-летнего словака для того, чтобы усилить оборону команды перед выступлением в Лиге чемпионов. Сейчас итальянский клуб изучает возможность совершения сделки.

Шоу-бизнес Марк Рудинштейн раскрыл гонорары Виталины за съемки в ток-шоу Продюсер Марк Рудинштейн, который дружит с бывшим мужем Виталины Арменом Джигарханяном, понимает, почему певец так реагирует.

Политика Порошенко вернулся на Украину ночью Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.

Общество Синоптик предупредила москвичей о погодном коллапсе Москвичей на этой неделе ожидает погодный коллапс.

Технологии Российский самолет на водородной тяге представят на МАКС-2019 Участникам авиасалона МАКС-2019, который пройдет в аэропорту Жуковский с 27 августа по 1 сентября, будет представлен первый образец разработанного в России экологически чистого и почти бесшумного пилотируемого самолета на водородной тяге.

Футбол «Борнмут» арендовал хавбека «Ливерпуля» Уилсона 22-летний Уилсон является воспитанником «Ливерпуля». В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за «Дерби Каунти».

Происшествия Женщина и двое детей погибли в ДТП в Саратовской области Три человека погибли в автомобильной аварии, которая произошла в Красноармейском районе Саратовской области утром в среду, 7 августа.

Политика В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.

Интернет Facebook подала в суд на разработчиков приложений за накрутку Американская социальная сеть Facebook подала заявление в суд на разработчиков приложений для телефонов, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.

Происшествия В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.

Политика В Ливии ударами с дронов уничтожен украинский самолёт В аэропорту ливийского города Мисрата, ударами с дронов уничтожен самолет ИЛ-76ТД украинской компании Скайавиатранс с гуманитарным грузом Международной Организации Красного Креста.

Происшествия В СК возбудили дело после взрыва машины в Магнитогорске Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва машины в Магнитогорске. Об этом говорится на сайте ведомства.

Экономика ЦБ обнаружил в Минбанке «центр управления полетами» на 80 млрд рублей Банк России обнаружил, что санируемый Московский индустриальный банк (Минбанк) координировал действия заемщиков из разных регионов, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев.

Экономика «Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.

Авто Peugeot 3008 превратился в «экспедиционный внедорожник» Экспедиционный вариант Peugeot 3008 разработали на базе версии GT Line.

Политика Marianne (Франция): сближение с Россией как никогда необходимо для выживания Европы (Marianne) Вашингтон в свою очередь каждый день подливает все больше масла в огонь и недавно незаконно ввел новые санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа (он, наверное, является наиболее компетентным переговорщиком, который бы смог остановить эскалацию), чтобы помешать его поездкам.

Общество Ушла из жизни фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер ушла из жизни на 62-м году жизни.

Политика Госдума может расследовать попытки вмешательства в выборы в РФ В Госдуме может быть создана рабочая группа для изучения материалов по вмешательству других стран во внутренние дела РФ.

Происшествия При взрыве в Кабуле погибли 18 человек, сообщили СМИ При взрыве в Кабуле погибли 18 человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в силах безопасности.

Происшествия Центральный аппарат ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах» Сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний выехали в Петербург для проверки данных о пытках в "Крестах-2", сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.