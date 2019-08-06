Футбол

Мартин Шкртел может стать игроком «Аталанты»Sports.ru 03:52

Бывший защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел может перейти в «Аталанту». Клуб рассматривает кандидатуру 34-летнего словака для того, чтобы усилить оборону команды перед выступлением в Лиге чемпионов. Сейчас итальянский клуб изучает возможность совершения сделки.
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