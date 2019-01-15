Футбол
Мартин О'Нил назначен главным тренером "Ноттингем Форест", сообщает пресс-служба клуба. Сезон клуб начал под руководством Айтора Каранки. 11 января он был отправлен в отставку, один матч команда провела под руководством исполняющего обязанности главного тренера Саймона Айрленда.
Спорт-Экспресс06:44
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Происшествия
Семь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Обновлено в 08:45
Космос
На Луне выросло первое в истории растение
Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января, став первым зондом, севшим на обратную сторону Луны.
Обновлено в 08:00
Политика
Россия не будет платить взнос в Совет Европы, заявил Толстой
Россия не будет платить взнос в Совет Европы в 2019 году: страна не купит билет на фильм, который не смотрит, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Обновлено в 09:22
Политика
Профильный комитет Госдумы рекомендовал не отправлять делегацию в ПАСЕ
Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал не отправлять делегацию России для работы в ПАСЕ.
Обновлено в 08:24
Политика
Медведев высказался о проблемах российского бизнеса
Премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума рассказал о проблемах российского бизнеса.
Обновлено в 08:10
Общество
«Почта России» начала продавать пиво
«Почта России» начала торговать слабоалкогольными напитками в 3,2 тыс. своих отделений по всей России, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 06:44
Политика
Медведев вслед за Путиным пересел на российский лимузин Aurus
Премьер-министр Дмитрий Медведев вслед за президентом Владимиром Путиным начал использовать лимузин российского производства Aurus, рассказал ТАСС пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Суд в Таиланде приговорил Лесли и Рыбку к условному сроку
Обновлено в 05:16
Происшествия
Судью краснодарского военного суда подозревают в наезде на девушку
Краснодарский гарнизонный военный суд проверяет информацию об автомобильной аварии с участием судьи Арсена Крикорова, в ДТП пострадала 18-летняя жительница Краснодара.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Политика
США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей
США назвали разочаровывающей встречу с РФ в Женеве по обсуждению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Вашингтон продолжает считать, что Москва нарушает параметры ДРСМД, заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Взрыв произошел на территории гостиничного комплекса в Найроби
Обновлено в 08:59
Авто
В мире может появиться новый автомобильный альянс
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Уфе двух полицейских подозревают в избиении следователей
В Уфе завели дело против полицейских, которые избили двух следователей, сообщает республиканское управление Следственного комитета.
Обновлено в 07:48
Политика
Лукашенко предупредил об угрозе Белоруссии с запада и востока
Во время совещания, где согласовывалось назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, Лукашенко подчеркнул, что в течение года побывает в разных областях страны и ознакомится с работой местных органов власти по развитию регионов.
Обновлено в 05:00
Экономика
Правительство согласовало новые меры по льготной ипотеке для семей
Правительство согласовало новые меры поддержки для семей с детьми, взявших ипотечные кредиты, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе панельной дискуссии «Социальная триада: демография — занятость — доходы» в рамках Гайдаровского форума, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 03:40
Политика
Суд продлил арест восьми украинским морякам
Лефортовский суд Москвы продлил до 24 апреля срок ареста восьмерых из 24 украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы в Керченском проливе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 07:41
Экономика
ЦБ требует от банков усилить контроль за денежными переводами за рубеж
ЦБ в ходе надзора за банками заметил схему с сомнительными денежными переводами за границу.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Хоккейный «Нефтехимик» уволил игрока за пьяный дебош в отеле
Скандалом и увольнением из команды КХЛ "Нефтехимик" закончилась для нападающего Ярослава Косова поездка в Казань на игру против "Ак Барса".
Обновлено в 07:59
Экономика
В России хотят ввести налог на выезд из страны
Жителей страны и иностранцев хотят обязать платить налог в размере 500 рублей при выезде из России.
Обновлено в 06:03
Политика
Задержанные украинские моряки отказались давать показания в суде
Украинские моряки, которые были задержаны в результате инцидента в Керченском проливе, отказались давать показания в Лефортовском суде Москвы.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Топ-менеджер «Евросети» найден мертвым в Новой Москве
В Новой Москве найдено тело топ-менеджера «Евросети» Дмитрия Ефимова, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 09:12
Политика
Британский парламент голосует по Brexit
Британский парламент сегодня проголосует по Brexit. На повестке — договор с Европейским союзом.
Обновлено вчера в 22:50
Экономика
Сбербанк лишают монополии на рынке банковских переводов
Ведомства выявили «межрегиональную дискриминацию потребителей» со стороны банков. Сбербанк признали монополистом с долей 94% всех переводов.
Обновлено в 06:06
Политика
Патрушев рассказал о числе терактов в России за 2018 год
Сотрудникам правоохранительных органов удалось пресечь 20 терактов на территории России. За минувший год в стране был совершен один теракт.
Обновлено в 07:56
Общество
Мосгорсуд оставил в силе арест обвиняемого в госизмене Кудрявцева
Мосгорсуд во вторник подтвердил законность продления срока содержания под стражей сотруднику головного института "Роскосмоса" Виктору Кудрявцеву, обвиняемому в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 08:25
Общество
Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни
Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
Политика
Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной
Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
В центре Москвы на мужчину упал лед с крыши дома
Мужчина попал в больницу после того, как в центре Москвы на него упал кусок льда с крыши; управляющей компании, которая обслуживает данный дом, ранее неоднократно указывалось на нарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры Центрального административного округа (ЦАО).
Обновлено в 07:07
Общество
Роскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать контент
Роскомнадзор направил Google повторное требование подключиться к системе фильтрации запрещённого контента, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Обновлено в 03:25