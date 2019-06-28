Футбол
Мартин О’Нил покинул «Ноттингем Форест» после пяти месяцев работыSport24.ru 08:34
«Ноттингем Форест» остался без главного тренера. Как сообщает пресс-служба клуба, Мартин О’Нил покинул занимаемый пост. В команде 67-летний североирландский тренер проработал пять месяцев.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:36, Вашингтон
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Полицейские проверяют информацию об офисе на Краснопресненской набережной в Москве, в котором якобы подделывают подписи в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, говорится на сайте МВД.
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