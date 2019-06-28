Футбол
Мартин О’Нил покинул «Ноттингем Форест» после пяти месяцев работыSport24.ru вчера в 08:34
«Ноттингем Форест» остался без главного тренера. Как сообщает пресс-служба клуба, Мартин О’Нил покинул занимаемый пост. В команде 67-летний североирландский тренер проработал пять месяцев.
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«Ноттингем Форест» назначил нового тренера спустя 18 минут после увольнения прежнего
Спорт-Экспрессвчера в 09:32
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:23, Ашберн
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