Футбол
Мартин О’Нил покинул «Ноттингем Форест» после пяти месяцев работыSport24.ru 08:34
«Ноттингем Форест» остался без главного тренера. Как сообщает пресс-служба клуба, Мартин О’Нил покинул занимаемый пост. В команде 67-летний североирландский тренер проработал пять месяцев.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:49, Вашингтон
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Экономика
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Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
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