Футбол
Марта побила рекорд Клозе по числу голов на чемпионате мираБомбардир.ру вчера в 18:29
Нападающая сборной Бразилии Марта установила мировой рекорд по числу голов на чемпионате мира по футболу (среди женщин и мужчин). В матче чемпионата мира-2019 против Италии (1:0) южноамериканка отличилась с пенальти. Теперь на счету Марты суммарно 17 голов на чемпионатах мира.
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Марта забила 17-й гол на чемпионатах мира и стала лучшим бомбардиром в истории турнира
Sports.ruвчера в 17:59
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:39, Вашингтон
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