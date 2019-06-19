Марта побила рекорд Клозе по числу голов на чемпионате мираБомбардир.ру вчера в 18:29

Нападающая сборной Бразилии Марта установила мировой рекорд по числу голов на чемпионате мира по футболу (среди женщин и мужчин). В матче чемпионата мира-2019 против Италии (1:0) южноамериканка отличилась с пенальти. Теперь на счету Марты суммарно 17 голов на чемпионатах мира.

Марта побила рекорд Клозе по числу голов на чемпионате мира

Политика Закон о выращивании опийного мака в России прошел третье чтение Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который разрешает выращивать опийный мак в научных и учебных целях, а также ради экспертной деятельности и производства лекарств, в том числе ветеринарных.

Происшествия Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.

Армия и оружие Российские комплексы РЭБ обесценили американские ракеты Как пишет китайское издание Sina, после поражения СССР в холодной войне, у США было намного больше денег на перспективные вооружения, в то время как российские военные были вынуждены придумывать, как противостоять новейшим американских ракетам и истребителям.

Экономика Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти» Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.

Политика Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Общество Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Общество Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.

Здоровье Терапевт назвала продукты, на которых нельзя экономить Главный внештатный специалист терапевт Минздрава России профессор Оксана Драпкина рассказала, от каких двух относительно дорогостоящих продуктов не стоит отказываться, даже если бюджет сильно ограничен, пишет aif.ru.

Происшествия В ООН назвали Эр-Рияд виновным в смерти Хашукджи Спецдокладчик Совета ООН по правам человека и по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар представила доклад, в котором Саудовская Аравия была признана виновной в совершении внесудебной казни саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Турции.

Экономика Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.

Происшествия Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.

Авто Lada Xray Cross с иностранным мотором и вариатором встал на конвейер На АвтоВАЗе 19 июня 2019 года началось производство новой модификации Lada Xray Cross с мотором Альянса и бесступенчатым вариатором.

Финансы ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности, даже если после реализации залога его цена не покрыла всего долга по займу.

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.

Шоу-бизнес Вадим Галыгин стал многодетным отцом Белорусский комик Вадим Галыгин рассказал, что стал отцом в третий раз. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

Шоу-бизнес Бузова заявила, что стала популярнее Путина Теледива и певица Ольга Бузова пришла к выводу, что стала популярнее самого президента России. Об этом она рассказала в Instagram.

Футбол «Спартак» расторг контракт с Глушаковым Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.

Шоу-бизнес Алибасов дал первое интервью после госпитализации Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления.

Общество Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили Запад Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров.

Экономика Россияне стали покупать водку в малой таре Самым популярным сегментом продаж малой тары стали дешевые марки водки стоимостью от 215 до 229 рублей за 0,5 л и сегмент эконом (230–269 рублей за 0,5 л), заявили в Beluga Group.