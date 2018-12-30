Футбол

Марсьяль опоздал на тренировку МЮ
Soccer.ru
10:44

Форвард МЮ Антони Марсьяль пропустил тренировку команды после поездки на Рождество к семье в Париж. Сообщается, что наставник англичан Оле-Гуннар Сульшер был очень зол на игрока.
Soccer.ru10:44

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СМИ: Марсьяль привёл в бешенство Сульшера, пропустив тренировку

RT на русском12:05

Марсьяль разозлил Сульшера поздним возвращением с празднования Рождества

Бомбардир.ру09:59

СМИ: Марсьяль пропустил тренировку. Сульшер недоволен поступком игрока

Спорт-Экспресс10:08

Марсьяль привёл в бешенство Сульшера, пропустив тренировку

Чемпионат09:37

Марсьяль опоздал на тренировку МЮ

Soccer.ru10:44

Марсьяль не явился вовремя в расположение «МЮ» на Рождество. Такое уже было при Моуринью

Sport24.ru06:58
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 13:18, Ашберн
Происшествия

Автомобиль сбил шестерых пешеходов на Невском проспекте в Петербурге

Обновлено в 11:05
Происшествия

В Химках эвакуировали торговый центр «Мега»

В Химках эвакуировали торговый центр «Мега» из-за подозрительного предмета, передает ТАСС 30 декабря со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 10:38
Спорт

Лыжник Устюгов выиграл индивидуальную гонку на «Тур де Ски»

На лыжной гонке раздельным стартом на дистанции 15 километров свободным стилем, которая прошла в рамках «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, одержал победу представитель РФ Сергей Устюгов.
Обновлено в 11:43
Политика

Свидетельствовавшая против Улюкаева подчиненная стала замминистра

Бывшая подчиненная экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева Ольга Тарасенко, которая была одним из свидетелей обвинения по его делу, стала заместителем главы ведомства.
Обновлено в 10:45
Происшествия

На берега Курил выбросило тонны селедки

На берег острова Итуруп (Курилы) выбросило тысячи селедок, причиной стал сильный шторм.
Обновлено в 11:53
Политика

Лукашенко объявил союз Белоруссии и России состоявшимся

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего коллегу из России Владимира Путина с Новым годом и Рождеством и отметил, что союз двух стран можно считать состоявшимся, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar

Полиция задержала подозреваемого в причастности к исчезновению 29-летней женщины, пропавшей во время поездки в Тулу, сообщает 30 декабря «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову.
Обновлено в 04:55
Политика

Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России

Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.
Обновлено вчера в 14:08
Кино

Умер режиссер культовых боевиков Ринго Лэм

Режиссерским дебютом Лэма стал фильм «Призраки любви» в 1983 году. В 1987 году режиссер снял боевик «Город в огне», где сыграл Чоу Юньфат.
Обновлено в 11:19
Спорт

Российская шахматистка выиграла чемпионат мира по блицу

Спортсменка выиграла чемпионат мира по блицу второй раз за карьеру. В первый раз она завоевала титул в 2010 году.
Обновлено в 13:14
Политика

Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки на Новый год

Четыре мешка картошки Александр Лукашенко преподнес лидеру России с президентского огорода.
Обновлено в 00:00
Политика

На Украине доля украинского языка на ТВ достигла 92%

"Доля украинского языка, согласно требованиям законодательства, в эфире общенациональных телеканалов составляет в среднем 92%, в эфире общенациональных радиостанций - 86%", - написал он в Facebook.
Обновлено в 10:01
Политика

Порошенко отказался от празднования Нового года на Мальдивах

Обновлено в 09:01
Происшествия

В Чечне из-за аварии без света остались более 100 тыс. человек

В Чечне из-за нарушенного энергоснабжения без электричества остались более 100 тыс. человек. Об этом говорится в материалах Минэнерго.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие

Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда»

Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».
Обновлено в 05:11
Политика

Путин в новогоднем поздравлении пожелал Мэй здоровья

Президент России Владимир Путин направил руководству Великобритании новогодние поздравления.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес

Михалкова объявила о распаде «Уральских пельменей»

Звезда "Уральских пельменей" актриса Юлия Михалкова неожиданно заявила, что популярный юмористический коллектив уже давно распался и гастролирует по отдельности.
Обновлено в 11:14
Политика

AP: кибератака на типографию в США нарушила выпуск крупнейших газет

По данным AP, из-за кибератаки на типографию в Лос-Анджелесе в субботу печатные версии новых номеров изданий The Wall Street Journal, The New York Times, The San Diego Union-Tribune, а также Los Angeles Times, которой и принадлежит данное предприятие, в субботу не вышли вовсе или были напечатаны ограниченным тиражом.
Обновлено вчера в 18:25
Транспорт

В Москве открылась станция «Савеловская» Большой кольцевой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье открыл новую станцию метро "Савеловская" Большой кольцевой линии, которая станет частью одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ).
Обновлено в 06:34
Общество

«МБХ медиа»: Премии российских военных уменьшили ради храма минобороны

Предновогодние премии российским военнослужащим, по номеру приказа минобороны от 2010 года называемые «1010», в этом году оказались значительно урезаны из-за строительства главного храма вооруженных сил в подмосковной Кубинке.
Обновлено в 11:00
Политика

В Белграде тысячи человек вышли на митинг против президента

В Белграде несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против президента страны Александра Вучича, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:54
Политика

Кузнецова пообещала продолжить возвращать российских детей из Ирака

Россия приложит максимум усилий для возвращения в страну всех своих несовершеннолетних граждан, которые остаются в иракских тюрьмах вместе с осужденными матерями, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, которая в воскресенье с рабочей поездкой посетила Ирак для эвакуации российских детей.
Обновлено в 10:40
Транспорт

МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей

МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

Юнкер обвинил страны ЕС в «вопиющем лицемерии»

В ходе обсуждения увеличения пограничного подразделения Европы председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обвинил страны ЕС в «вопиющем лицемерии».
Обновлено в 06:36
Происшествия

Задержанные в Самаре рейсы «Ижавиа» вылетели в Сочи и Симферополь

Авиакомпания должна была выполнить рейсы из Челябинска и Екатеринбурга в Сочи и Симферополь с посадкой в Самаре, вылет был запланирован на 7.10 и 7.25 утра всоответственно.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Подозреваемый в убийстве водителя Blablacar служил в горячих точках

Чикирев, по сведениям «МК», служил в горячих точках и проходил спецподготовку, состоял в организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов.
Обновлено в 12:10
Футбол

Гендиректор «Газпром Арены»: «Чайки дырявят крышу стадиона»

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о проблемах, которые существуют с крышей стадиона.
Обновлено в 08:10
Общество

Долги по зарплатам строителей метро в Петербурге погашены полностью

Обновлено в 12:40
Политика

Из Багдада в Москву вылетел самолет с детьми из иракских тюрем

Из Багдада в Москву вылетел спецрейс с 30 детьми на борту — из Чечни, Москвы, Пензы и Дагестана.
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Происшествия

В Ганновере задержали прорвавшегося на территорию аэропорта водителя

Обновлено вчера в 14:21
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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Антони Марсьяль
Французский футболист
Французский футболист мартиниканского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Франции.
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