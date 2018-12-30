Футбол
Форвард МЮ Антони Марсьяль пропустил тренировку команды после поездки на Рождество к семье в Париж. Сообщается, что наставник англичан Оле-Гуннар Сульшер был очень зол на игрока.
Soccer.ru10:44
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Происшествия
Попутчик пропавшей москвички сознался в убийстве
Обновлено в 18:15
Общество
Умер замглавы Минтранса Сергей Аристов
"Коллегия Министерства транспорта Российской Федерации с глубоким прискорбием извещает, что 30 декабря 2018 года после тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Алексеевич Аристов - статс-секретарь - заместитель министра транспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте ведомства Министр транспорта Евгений Дитрих выразил соболезнования родным и близким покойного.
Обновлено в 18:37
Политика
Свидетельствовавшая против Улюкаева чиновница стала замминистра
Тарасенко занимала пост директора департамента корпоративного управления Минэкономразвития и выступала в качестве свидетеля обвинения по делу экс-главы ведомства Алексея Улюкаева.
Обновлено в 14:22
Политика
Трамп сравнил стену на границе с Мексикой с забором вокруг дома Обамы
Бывший президент США Барак Обама возвел вокруг своего дома в Вашингтоне забор высотой 10 футов (около 3 м) ради безопасности своей семьи, Соединенным Штатам также нужен высокий физический барьер на границе с Мексикой для охраны страны.
Обновлено в 17:44
Происшествия
Опубликовано видео наезда автомобиля на пешеходов в Петербурге
Видео происшествия опубликовало издание 78.ru. По информации «Фонтанки», пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
В сенате США анонсировали паузу в выводе войск из Сирии
Решение Трампа о выводе войск из Сирии Президент США Дональд Трамп в середине декабря заявил о победе над группировкой ИГ * в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране.
Обновлено в 17:34
Политика
Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу
Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.
Обновлено в 16:03
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна рассказала, сделал ли он предложение
Ранее Брухунова пожаловалась на "агрессивную ревность" Степаненко.
Обновлено в 13:25
Политика
Кузнецова рассказала о поиске родственников вывезенных из Ирака детей
Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова рассказала о процессе поиска родственников детей, которые были эвакуированы из Ирака.
Обновлено в 18:54
Армия и оружие
Украина намерена закупить до 20 наименований нового вооружения
Украина закупит до 20 наименований вооружения, которого еще нет в вооруженных силах, большинство будет украинского производства, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время поездки во Львовскую область в воскресенье.
Обновлено в 08:45
Политика
Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против РФ
Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Rheinische Post заявил, что отмена санкций против России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 14:30
Политика
В ссорах Украины и Польши обвинили «российское яблоко раздора»
Россия подбросила Польше и Украине «яблоко раздора», этим и объясняются проблемы в отношениях двух стран, заявил украинский посол в Варшаве Андрей Дещица.
Обновлено в 14:37
Политика
Юнкер обвинил лидеров Евросоюза в лицемерии
Лидеры стран Европейского союза (ЕС) проявляют лицемерие в вопросе усиления охраны внешних границ.
Обновлено в 14:29
Общество
Берег острова Итуруп завалило тоннами селедки
Берег одного из Курильских островов, Итурупа, был завален выброшенной на берег селедкой. Природная аномалия попала на видео.
Обновлено в 13:49
Футбол
Поль Погба: при Сульшере «Манчестер Юнайтед» стал больше атаковать
Обновлено в 19:15
Здоровье
Школьные столовые обяжут применять йодированную соль
Обязательное использование в школьных столовых только йодированной соли предусмотрено в проекте постановления главного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованном 30 декабря на Федеральном портале для размещения проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 18:03
Происшествия
Французский заключенный сбежал из тюрьмы по веревочной лестнице
Веревочная лестница помогла заключенному французской тюрьмы «Френ» совершить побег. Об этом сообщает радиостанция France Info.
Обновлено в 19:15
Происшествия
В Химках эвакуировали торговый центр «Мега»
В Химках эвакуировали торговый центр «Мега» из-за подозрительного предмета, передает ТАСС 30 декабря со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
Великобритания анонсировала открытие новых военных баз
Обновлено в 13:47
Общество
Власти Бали повысили уровень опасности из-за извержения вулкана
Обновлено в 10:10
Транспорт
МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей
МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Спецрейс с 30 российскими детьми прибыл из Ирака в Россию
Специальный рейс с российскими детьми, чьи родители примкнули к террористам, прибыл из Ирака и приземлился на подмосковном аэродроме Раменское, передает ТАСС.
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес
Михалкова объявила о распаде «Уральских пельменей»
Звезда "Уральских пельменей" актриса Юлия Михалкова неожиданно заявила, что популярный юмористический коллектив уже давно распался и гастролирует по отдельности.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
National Interest сравнил легендарные танки Т-34 и «Шерман»
В своей статье автор сравнивает сильные и слабые стороны Т-34, M4 Sherman, а также британского танка Cromwell.
Обновлено в 18:58
Армия и оружие
Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда»
Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».
Обновлено в 05:11
Политика
Тысячи сербов в Белграде вышли протестовать против президента
Вечером в субботу, 29 декабря, в Белграде состоялся многотысячный марш протеста против президента страны Александра Вучича.
Обновлено в 02:34
Политика
Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России
Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
В Чечне более 100 тысяч человек остались без света из-за аварии
Более ста тысяч человек остались без электричества в Чечне из-за отключения высоковольтных линий, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено в 09:08
Общество
Разрисовывавший самолет ребенок возмутил пользователей Сети
Пользователи Сети возмутились из-за видео, на котором запечатлено, как маленький ребенок с разрешения родителей разрисовывает в самолете спинки впереди стоящих сидений.
Обновлено в 17:13
Спорт
Россиянка Лагно выиграла ЧМ по блицу
Российская шахматистка Екатерина Лагно стала чемпионкой мира по блицу. По итогам 17 туров он набрала 13,5 очка.
Обновлено в 09:47