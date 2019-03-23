Политика

Марш против Brexit в Лондоне собрал около миллиона британцевКрасная весна 12:25

Протестующие требуют нового референдума по Brexit, так как считают, что затянувшийся трехлетний процесс выхода из Еврозоны вводит страну в политический кризис и угрожает отставкой премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. На манифестацию «Марш для народа» приехали люди со всей страны.
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«Би-би-си» сообщает
, что во время акции не было независимого подсчета участников, но корреспондент Ричард Листер отметил, что на ней присутствовали точно сотни тысяч человек.
Новая газета15:47

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Демонстрация за второй референдум по Brexit собрала больше 1 млн участников

ТАСС16:54

Организаторы марша за второй референдум о Brexit насчитали более 1 млн участников

Говорит Москва16:52

Организаторы заявили об 1 млн участников марша за референдум по Brexit

РБК16:15

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РИА Новости15:13

Число участников марша в Лондоне достигло миллиона человек

News.ru15:33

Демонстрация за второй референдум по Brexit собрала больше 1 млн участников

РЕН ТВ16:48

В Лондоне сотни тысяч людей вышли на марш с требованием провести второй референдум по брекситу

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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 22:52, Ашберн
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