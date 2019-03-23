Политика
Марш против Brexit в Лондоне собрал около миллиона британцевКрасная весна 12:25
Протестующие требуют нового референдума по Brexit, так как считают, что затянувшийся трехлетний процесс выхода из Еврозоны вводит страну в политический кризис и угрожает отставкой премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. На манифестацию «Марш для народа» приехали люди со всей страны.
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с чего всё началось
«Би-би-си» сообщает, что во время акции не было независимого подсчета участников, но корреспондент Ричард Листер отметил, что на ней присутствовали точно сотни тысяч человек.Новая газета15:47
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Шоу-бизнес
Артур Смольянинов: «Маму принуждали делать аборт»
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Политика
Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву
Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.
Обновлено в 16:07
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Палеонтологи обнаружили останки самого крупного тираннозавра в мире
Самым крупным в мире оказался скелет тираннозавра рекса, обнаруженный еще в 1991 году.
Обновлено в 21:38
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Пушков прокомментировал доклад Мюллера о «российском вмешательстве»
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал доклад американского спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", который планируют опубликовать в выходные, заявил, что "гора вновь родила дохлого мышонка".
Обновлено в 19:16
Футбол
"А формы "Ювентуса" у тебя нет?" Роналду подписал болельщику футболку "Реала"
Обновлено в 18:12
Шоу-бизнес
Трехлетняя дочь Климовой полюбила «парня молодого»
Актриса выложила в Instagram видео с участием своей трехлетней дочери.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие
Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27
Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.
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Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено вчера в 10:56
Хоккей
Гол Бучневича помог «Рейнджерс» обыграть «Торонто»
"Нью-Йорк Рейнджерс" победил "Торонто Мэйпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:16
Культура
Макаревич нарисовал свинью на заседании совета Госдумы
По данным Telegram-канала LifeShot, Андрей Макаревич нарисовал небольшую картину во время заседания Совета Государственной Думы по вопросам культуры.
Обновлено в 13:55
Технологии
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Женщины, которые использовали зубную нить Oral-B Glide, имели более высокий уровень перфторалкильных веществ (также известных как PFAS) в своей крови, чем те, кто этого не делал.
Обновлено в 15:15
Здоровье
Больные раком мозга назвали симптомы, которые изначально игнорировали
Больные раком мозга назвали симптомы, которым изначально не придавали значения.
Обновлено в 21:17
Экономика
Чубайс высказался по приватизации «Роснано»
Председатель правления ООО УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает приватизацию компании маловероятной.
Обновлено в 08:30
Политика
Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй
Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.
Обновлено в 19:01
Армия и оружие
Трамп объявил о полном освобождении Сирии и Ирака от ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты вместе с коалицией целиком освободили территории Сирии и Ирака от «Исламского государства»*, а также пригрозил всем вступающим в ряды боевиков смертью.
Обновлено в 14:26
Армия и оружие
Японии понадобились конвертопланы Osprey для операций за рубежом
Правительство Японии намерено использовать американские конвертопланы Osprey при проведении специальных операций Сил самообороны страны за границей, сообщает Киодо.
Обновлено в 22:41
Спорт
Медведева с весельем отметила бронзовую медаль ЧМ
Обновлено в 21:32
Экономика
Японии указали на риск краха из-за гуляний по случаю отречения императора
Японские банки и брокеры готовятся к колебаниям валютных курсов, резкому увеличению спроса на наличные деньги и так называемым компьютерным «проблемам тысячелетия» в период, когда вся страна в течение 10 дней будет отмечать отречение от престола императора Акихито.
Обновлено в 21:58
Происшествия
Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
Звезда шоу «Дом-2» Руслан Проскуров сыграл свадьбу
О личной жизни шоумен не распространялся, но накануне стало известно, что они с возлюбленной сыграли свадьбу.
Обновлено в 07:32
Футбол
Фанат «Спартака» вступил в конфликт с Бариновым на борту самолета
Как сообщает Чемпионат, в самолете произошел конфликт с участием полузащитника сборной России Дмитрием Бариновым и болельщиком Спартака.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Мать Ксении Собчак рассказала об отношениях с Виторганом
Обновлено в 05:46
Авто
Замена пары покрышек на автомобиле
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Кормухина рассказала о разговоре с Долиной на похоронах Началовой
Заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина рассказала о своем разговоре с родителями умершей Юлии Началовой и с певицей Ларисой Долиной.
Обновлено в 10:26
Авто
УАЗ вернулся к разработке нового кроссовера УАЗ 3170
В очередной раз в Сети появилась информация о продолжении разработки инженерами Ульяновского автозавода кроссовера нового поколения.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35
Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 10:15
Музыка
Умерла исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 02:34