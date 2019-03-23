Марш против Brexit в Лондоне собрал около миллиона британцевКрасная весна 12:25

с чего всё началось

Протестующие требуют нового референдума по Brexit, так как считают, что затянувшийся трехлетний процесс выхода из Еврозоны вводит страну в политический кризис и угрожает отставкой премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. На манифестацию «Марш для народа» приехали люди со всей страны.

Марш против Brexit в Лондоне собрал около миллиона британцев

Политика Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.

Наука Палеонтологи обнаружили останки самого крупного тираннозавра в мире Самым крупным в мире оказался скелет тираннозавра рекса, обнаруженный еще в 1991 году.

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Шоу-бизнес Трехлетняя дочь Климовой полюбила «парня молодого» Актриса выложила в Instagram видео с участием своей трехлетней дочери.

Армия и оружие Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27 Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.

Экономика ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.

Хоккей Гол Бучневича помог «Рейнджерс» обыграть «Торонто» "Нью-Йорк Рейнджерс" победил "Торонто Мэйпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Культура Макаревич нарисовал свинью на заседании совета Госдумы По данным Telegram-канала LifeShot, Андрей Макаревич нарисовал небольшую картину во время заседания Совета Государственной Думы по вопросам культуры.

Технологии Чем опасна зубная нить? Часть 1 Женщины, которые использовали зубную нить Oral-B Glide, имели более высокий уровень перфторалкильных веществ (также известных как PFAS) в своей крови, чем те, кто этого не делал.

Экономика Чубайс высказался по приватизации «Роснано» Председатель правления ООО УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает приватизацию компании маловероятной.

Политика Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.

Армия и оружие Трамп объявил о полном освобождении Сирии и Ирака от ИГ Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты вместе с коалицией целиком освободили территории Сирии и Ирака от «Исламского государства»*, а также пригрозил всем вступающим в ряды боевиков смертью.

Армия и оружие Японии понадобились конвертопланы Osprey для операций за рубежом Правительство Японии намерено использовать американские конвертопланы Osprey при проведении специальных операций Сил самообороны страны за границей, сообщает Киодо.

Экономика Японии указали на риск краха из-за гуляний по случаю отречения императора Японские банки и брокеры готовятся к колебаниям валютных курсов, резкому увеличению спроса на наличные деньги и так называемым компьютерным «проблемам тысячелетия» в период, когда вся страна в течение 10 дней будет отмечать отречение от престола императора Акихито.

Происшествия Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.

Шоу-бизнес Звезда шоу «Дом-2» Руслан Проскуров сыграл свадьбу О личной жизни шоумен не распространялся, но накануне стало известно, что они с возлюбленной сыграли свадьбу.

Футбол Фанат «Спартака» вступил в конфликт с Бариновым на борту самолета Как сообщает Чемпионат, в самолете произошел конфликт с участием полузащитника сборной России Дмитрием Бариновым и болельщиком Спартака.

Шоу-бизнес Кормухина рассказала о разговоре с Долиной на похоронах Началовой Заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина рассказала о своем разговоре с родителями умершей Юлии Началовой и с певицей Ларисой Долиной.

Авто УАЗ вернулся к разработке нового кроссовера УАЗ 3170 В очередной раз в Сети появилась информация о продолжении разработки инженерами Ульяновского автозавода кроссовера нового поколения.