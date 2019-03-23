Политика

Марш против Brexit в Лондоне собрал около миллиона британцевКрасная весна вчера в 12:25

Протестующие требуют нового референдума по Brexit, так как считают, что затянувшийся трехлетний процесс выхода из Еврозоны вводит страну в политический кризис и угрожает отставкой премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. На манифестацию «Марш для народа» приехали люди со всей страны.
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«Би-би-си» сообщает
, что во время акции не было независимого подсчета участников, но корреспондент Ричард Листер отметил, что на ней присутствовали точно сотни тысяч человек.
Новая газетавчера в 15:47

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Демонстрация за второй референдум по Brexit собрала больше 1 млн участников

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Говорит Москвавчера в 16:52

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РИА Новостивчера в 15:13

Число участников марша в Лондоне достигло миллиона человек

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Организаторы заявили об 1 млн участников марша за референдум по Brexit

РБКвчера в 16:15

В Лондоне сотни тысяч людей вышли на марш с требованием провести второй референдум по брекситу

RT на русскомвчера в 12:32
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