Политика
Марш против Brexit в Лондоне собрал около миллиона британцевКрасная весна вчера в 12:25
Протестующие требуют нового референдума по Brexit, так как считают, что затянувшийся трехлетний процесс выхода из Еврозоны вводит страну в политический кризис и угрожает отставкой премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. На манифестацию «Марш для народа» приехали люди со всей страны.
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с чего всё началось
«Би-би-си» сообщает, что во время акции не было независимого подсчета участников, но корреспондент Ричард Листер отметил, что на ней присутствовали точно сотни тысяч человек.Новая газетавчера в 15:47
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Организаторы марша за второй референдум о Brexit насчитали более 1 млн участников
Говорит Москвавчера в 16:52
В Лондоне сотни тысяч людей вышли на марш с требованием провести второй референдум по брекситу
RT на русскомвчера в 12:32
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