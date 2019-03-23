Марш против Brexit в Лондоне собрал около миллиона британцевКрасная весна вчера в 12:25

с чего всё началось

Протестующие требуют нового референдума по Brexit, так как считают, что затянувшийся трехлетний процесс выхода из Еврозоны вводит страну в политический кризис и угрожает отставкой премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. На манифестацию «Марш для народа» приехали люди со всей страны.

Марш против Brexit в Лондоне собрал около миллиона британцев

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