Футбол

Марсело: никогда не думал покидать «Реал»
Чемпионат
04:56

Защитник «Реала» Марсело признался, что никогда не рассматривал вариант перехода в другую команду. Напомним, в услугах бразильского футболиста заинтересован туринский «Ювентус», в составе которого выступает бывший партнёр Марсело по «Реалу» Криштиану Роналду.
Чемпионат04:56

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Марсело: Никогда не думал об уходе из «Реала»

Советский спорт05:23

Марсело: никогда не думал покидать «Реал»

Чемпионат04:56

Марсело исключил уход из «Реала» по собственной инициативе

Sport24.ru04:39

Марсело не собирается покидать «Реал»

Матч ТВ04:11

Марсело не собирается покидать «Реал»

Sportbox.RU04:11

Марсело: «„Реалу“ не хватает Роналду, ведь это лучший игрок в мире»

Бомбардир.ру02:17

Марсело: «Очевидно, уход Роналду повлиял на „Реал“»

Soccer.ruвчера в 14:59
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Караваев: «Об интересе „Зенита“ ничего не слышал»

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от выездной встречи с "Ливерпулем" в 17-м туре АПЛ.
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Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Анхелиси рассказал, что главный тренер Гильермо Скелотто покидает свой пост.
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Бывший форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо станет главным тренером «Банфилда».
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Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл в зимнее трансферное окно может сменить клуб.
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Турецкий футбольный клуб из Стамбула «Фенербахче» уволил голландца Эрвина Кумана, являвшегося до того моментом главным тренером стамбульской футбольной команды, уведомив его о своем решении об освобождении его от занимаемой должности по телефону.
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Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино заверил, что не будет расстраиваться в случае отсутствия зимних трансферов.
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Салах стал африканским футболистом года по версии ВВС

Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах стал лучшим африканским футболистом 2018 года по версии ВВС.
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Бывший главный тренер "Спартака", многократный чемпион России Олег Романцев в интервью "СЭ" признался, что не верит в сговор при выборе капитаном красно-белых Дениса Глушакова.
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Защитник «Шарлеруа» Дориан Дессоле прокомментировал информацию об интересе «Краснодара».
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Бразильский футболист, вице-капитан, защитник испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бразилии.
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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