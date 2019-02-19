Футбол

Марсело намерен покинуть «Реал»Вести.Ru 02:17

Защитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Марсело Жуниор в скором времени может сменить клубную прописку. 30-летний бразилец выразил недовольство своим положением в клубе.
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Марсело обсудил свое будущее в «Реале»

Soccer.ru08:14

СМИ: Марсело собирается покинуть «Реал» в летнее трансферное окно

ТАСС04:20

СМИ: Марсело хочет покинуть «Реал»

Sportbox.RU02:50

СМИ: Марсело хочет покинуть «Реал»

Матч ТВ02:50

Марсело хочет уйти из «Реала»

Газета.Ru03:49

Марсело намерен покинуть «Реал»

Вести.Ru02:17

Марсело сообщил представителям «Реала» о желании покинуть клуб

Советский спортвчера в 22:53
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Происшествия

Полковник Квачков вышел на свободу

Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков во вторник вышел на свободу из мордовской колонии. Об этом сообщил его адвокат Андрей Виканов.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Ростовом возросло до шести

В Ростовской области в результате столкновения микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля, по уточнённым данным, погибли шесть человек и семь пострадали.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Более 5 тыс. человек эвакуировано из семи столичных ТЦ

Обновлено в 08:17
Общество

Дети нашли в школьном супе мясо с «белыми щупальцами»

Обновлено в 08:23
Общество

В России предложили закрывать супермаркеты по выходным

В Совете Федерации предложили ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни.
Обновлено в 03:06
Происшествия

Прокуроры извинились перед Мотузной за уголовное преследование

Обновлено в 08:37
Армия и оружие

Военным запретили смартфоны и соцсети на службе

Окончательное чтение в Госдуме прошел законопроект, который запрещает военнослужащим и призывникам иметь при себе на службе телефоны и другие устройства с подключением к интернету.
Обновлено в 04:28
Политика

Кудрин: расширение санкций США станет шоком для российской экономики

Возможные новые санкции США против России вызовут новые шоки в экономике и потребуют новой адаптации.
Обновлено в 08:37
Общество

Роскачество назвало лучшие российские вина

Обновлено в 05:36
Происшествия

В ходе операции в Дагестане уничтожен планировавший теракт боевик

Силовики уничтожили в Дагестане боевика, готовившего теракт.
Обновлено в 07:35
Происшествия

У матери найденного в Лосином Острове мальчика изъяли скотч и нож

Следователи нашли у женщины, которая заявила о пропаже ее шестилетнего сына в московском национальном парке Лосиный Остров, три рулона скотча и нож.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие

США выведут войска из Сирии через территорию Ирака

Вывод американских войск из Сирии будет проходить через Ирак, заявил РИА Новости советник премьер-министра Ирака и глава его администрации Абдулкарим Хашим Мостафа.
Обновлено в 08:14
Происшествия

В Москве подростки избили полицейского

В Москве несколько подростков напали на полицейского и избили его.
Обновлено в 08:19
Общество

Умер знаменитый модельер Карл Лагерфельд

Знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд скончался 19 февраля на 86-м году жизни. Он руководил модным домом Chanel с 1983 года.
Обновлено в 06:40
Экономика

В Минтруде рассказали о соотношении самых высоких и низких зарплат

В Минтруде подсчитали, во сколько раз в России различаются зарплаты десяти процентов самых высокооплачиваемых и такого же количества самых низкооплачиваемых работников.
Обновлено в 08:17
Политика

Порошенко заявил о полном отказе США от переговоров с Россией

Официальные лица США отказались от любых встреч с российскими дипломатами, до тех пор пока Москва не освободит арестованных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 05:41
Общество

Суд оштрафовал на 100 000 рублей клинику Елены Малышевой

Арбитражный суд Москвы оштрафовал ООО «Медицинский центр Елены Малышевой» на 100 000 руб. из-за «грубых нарушений лицензионных требований», выявленных Росздравнадзором.
Обновлено в 07:53
Политика

Главой Российского экологического оператора назначен Денис Буцаев

Президент России Владимир Путин 14 января 2019 года подписал указ о создании компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами - Российского экологического оператора (РЭО).
Обновлено в 05:36
Экономика

В 2018 году с банковских карт граждан пытались украсть 1,4 млрд рублей

В 2018 году с банковских карт граждан пытались украсть 1,4 млрд рублей Число зафиксированных ЦБ попыток краж средств с банковских карт граждан в прошлом году выросло: киберпреступники попытались украсть у россиян почти полтора миллиарда рублей.
Обновлено в 07:40
Культура

Сын Децла выступил против съемок фильма об отце

О своем решении снять документальный фильм о Децле журналист Роман Супер сообщил 18 февраля, начав кампанию по сбору средств.
Обновлено в 04:52
Политика

Парламентарии и члены ЦИК выступили за снижение муниципального фильтра

Рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства согласилась с необходимостью снижения муниципального фильтра до 5%, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Детали убийства солдата под Воронежем раскрыли следователи

В постановлении военного следователя, на которое ссылается издание «Медиазона», говорится, что рядовой был обнаружен «на полу, в сидячем положении с вытянутыми вперед ногами, а также вытянутыми перед собой руками, связанными в районе кистей пленочной лентой с клеевым покрытием (скотч), с одетым на голове полимерным пакетом, обмотанными по шее скотчем».
Обновлено в 07:39
Экономика

Счетная палата выявила худшее за 10 лет исполнение расходов бюджета

Расходы федерального бюджета в 2018 г. исполнены на самом низком уровне за последние 10 лет, следует из аналитической записки Счетной палаты (на материалы ссылается ТАСС).
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

ОАЭ купили российские снаряды к БМП-3

"С российским акционерным обществом был заключен контракт стоимостью 57,9 млн дирхамов ($21,4 млн) на поставку 100-миллиметровых боеприпасов для БМП-3 сухопутных войск ОАЭ", - отметил генерал.
Обновлено в 08:36
Экономика

ФАС объяснила рост цен на продукты необходимостью получать прибыль

Замглавы ФАС Андрей Цыганов отметил, что цены на продовольственные товары должны расти, чтобы производители могли получать адекватную прибыль и развиваться.
Обновлено в 02:51
Политика

«Россия 24» обвинила игру Metro Exodus в «махровой русофобии»

По мнению Алексея Казакова, высокие оценки игры складывались именно из «подобного» отношения западных игроков и журналистов к России.
Обновлено в 08:22
Политика

Депутат думы Дзержинска набросился на женщину с лопатой после ДТП

В понедельник, 18 февраля, в социальных сетях появился видеоролик, главным героем которого стал депутат, заместитель председателя городской думы Дзержинска, член политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Крашенинников.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Константин Богомолов и Ксения Собчак познакомили своих детей

Константин Богомолов и Ксения Собчак познакомили своих детей Напомним, что дочь Константина Богомолова родилась в браке режиссера с актрисой Дарьей Мороз.
Обновлено в 08:26
Хоккей

Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Российский форвард "Тампа Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ по итогам матчей, прошедших в ночь с понедельника на вторник, сообщается на сайте лиги.
Обновлено в 02:11
Политика

Лавров прокомментировал блокировку проекта RT в Facebook

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал блокировку администрацией Facebook проекта In The Now.
Обновлено в 05:11
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Марсело
Бразильский футболист
Бразильский футболист, вице-капитан, защитник испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бразилии.
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Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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