Футбол
Марсело лишили водительских прав за отказ проходить тест на алкогольSport24.ru 04:08
Как сообщает As, Марсело был задержан в Рио-де-Жанейро за рулем своего автомобиля. Полицейские заподозрили его в вождении в нетрезвом состоянии, футболист отказался проходить тест на содержание алкоголя в организме. Спортсмена лишили прав на год и выписали штраф на 3000 реалов (около 700 евро).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 09:59, Вашингтон
Политика
Путин обсудит с правительством поручения по «Прямой линии»
"Президент Путин хотел отдельно поговорить с руководством правительства по тому списку поручений, которые он дал по итогам Прямой линии", - сообщил Песков.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Екатеринбурге убит экс-глава киргизской диаспоры
Обновлено в 06:34
Происшествия
Установлена личность погибших на подлодке Героев России
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
14 моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России
Известно, что в результате произошедшего инцидента погибло 14 моряков-подводников.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Зеленская пришла на встречу с политиками в золотистой блузе на молнии
Для официального мероприятия 41-летняя Зеленская выбрала элегантный наряд - брюки с завышенной талией песочного цвета и золотистую атласную блузу с молнией.
Обновлено в 09:24
Политика
Юрист оценил запрет Канады на въезд жителей Донбасса с паспортами РФ
Ранее глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что Канада намерена не допускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами.
Обновлено в 09:34
Спорт
Уайлд продолжит выступать за Россию
Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд продолжит выступать за Россию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
В США штурмовик сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей
Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II во время учений столкнулся с птицей, это вызвало сброс трех невзрывных боеприпасов BDU-33, сообщается на сайте военной базы США Moody.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море
Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено в 06:57
Политика
Новый глава Европарламента высказался по санкциям против России
Новый председатель Европейского парламента Давид Сассоли считает, что на сегодняшний день нет предпосылок для изменения санкционного режима России, передает «РИА Новости».
Обновлено в 09:25
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Авто
Продажи автомобилей компании Haval в июне выросли в 4,4 раза
Российские дилеры китайской компании Haval в июне 2019 года продали 725 авто, что в 4,4 раза больше по сравнению с июнем 2018 года.
Обновлено в 07:26
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Обновлено в 06:55
Путешествия
Сервисы Kayak и Momondo не отображают отели в Крыму
Сервисы бронирования авиабилетов и отелей Kayak и Momondo перестали отображать гостиницы в Крыму.
Обновлено в 07:48
Авто
Названы 10 авто по цене до 2 млн рублей, которые выбирают россияне
Закрывает ТОП-3 Volkswagen Tiguan, который стоит в среднем около 2 млн рублей, а купили его 13 060 человек.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности
Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Последняя любовь Александра Кузнецова считает, что его убили
На передаче «Прямой эфир» снова обсудили обстоятельства смерти Александра В студии передачи появилась Мария Станко, последняя любовь актера.
Обновлено в 08:50
Спорт
WADA открыла 43 новых дела против российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открыло 43 дела против российских спортсменов в процессе проверки данных, полученных в московской антидопинговой лаборатории, а также выявило еще 298 спортсменов с подозрительными допинг-пробами.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20
В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.
Обновлено в 07:13
Здоровье
Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России
Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Пугачева засветила кольцо стоимостью в пять московских квартир
Эксперты указывают на то, за эти деньги можно приобрести 5 однокомнатных квартир в спальных районах Москвы.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Автодорогу на востоке Красноярского края закрыли из-за подтопления
"В Абанском районе из-за поднявшегося уровня воды в реке Бирюса на автодороге Канск - Абан - Богучаны - Пея затопило участок протяженностью 700 м. Глубина переливов достигает одного метра", - говорится в сообщении.
Обновлено в 02:10
Футбол
Семак не слышал ни об одном предложении по Дзюбе
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что никаких разговоров об уходе нападающего Артема Дзюбы не было.
Обновлено в 04:50
Здоровье
На паллиативную помощь в Подмосковье выделят около 280 млн рублей
На круглом столе представители Министерства здравоохранения Московской области, министерства социального развития Подмосковья и другие специалисты обсудили вопросы организации оказания паллиативной помощи в регионе, выплаты по уходу за инвалидами на дому и ряд других вопросов.
Обновлено в 07:33
Политика
Путин подписал закон о приостановке ДРСМД
Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:00
Наука
В древней пирамиде Египта нашли «путь в загробный мир»
Погребальный комплекс включает в себя пирамиду Джосера, которая считается древнейшим сохранившимся каменным строением в мире.
Обновлено в 09:11
Музыка
Гитару с автографами The Doors выставят на торги в России
Обновлено в 07:44