Футбол
Марсело лишили водительских прав за отказ проходить тест на алкогольSport24.ru 04:08
Как сообщает As, Марсело был задержан в Рио-де-Жанейро за рулем своего автомобиля. Полицейские заподозрили его в вождении в нетрезвом состоянии, футболист отказался проходить тест на содержание алкоголя в организме. Спортсмена лишили прав на год и выписали штраф на 3000 реалов (около 700 евро).
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