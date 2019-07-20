Футбол
Марсело: «Считаю, что Неймар лучше Азара»Матч ТВ вчера в 20:17
Защитник «Реала» Марсело прокомментировал информацию о возможном переходе Неймара из «ПСЖ» в мадридский клуб.
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Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Полторака
Во время осмотра модулей для размещения военнослужащих в полевых условиях президент Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:03
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал, на что звезды тратят многомиллионные гонорары
Пригожин отметил, что значительная часть дохода уходит у артистов на содержание коллектива.
Обновлено в 04:47
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Американский стриминг-сервис Netflix представил первый трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам серии фэнтезийных романов польского писателя Анджея Сапковского.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале
Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:42
Интернет
«ВКонтакте» анонсировала сервис знакомств Lovina
Соцсеть «ВКонтакте» официально подтвердила и анонсировала приложение для знакомств Lovina.
Обновлено вчера в 10:58
Футбол
Алексей Шумских: «Когда в „Торпедо“ узнали, что за меня надо платить, интерес у них пропал»
Капитан «Томи» Алексей Шумских после матча 3-го тура первенства ФНЛ с «Лучом» (1:1) заметил, что после забитого мяча томичам следовало сбить темп и сыграть попроще.
Обновлено в 07:15
Наука
Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном
Исследователи обнаружили связь между употреблением ста миллилитров содержащего сахар напитка, включая 100% фруктовый сок, и повышением риска развития онкологии на 18% и рака груди на 22%.
Обновлено вчера в 19:48
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Общество
Во Франции температура впервые достигла 46 градусов
Метеорологическая служба Франции Meteo France сообщила, что во время июньской жары температура впервые в истории измерений в стране достигла 46 градусов по Цельсию, а не 45,9 градуса, как сообщалось ранее.
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Правительство одобрило проект единого портала с данными россиян
Правительство РФ одобрило создание единого портала с данными всех россиян. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров.
Обновлено в 06:42
Общество
В Красноярск вернулась дымка от лесных пожаров
Дымка от лесных пожаров вновь вернулась в Красноярск, сообщает управление МЧС по Красноярскому краю.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
В китайской прессе обсуждают «дымящий» эсминец «Быстрый» ВМФ России
В китайских СМИ активно обсуждают выходивший на военно-морское учение эсминец «Быстрый» ВМФ РФ. Речь идёт об эсминце проекта 956.
Обновлено в 05:34
Происшествия
На Киевской таможне задержан грузовик с сотней картин из Франции
Сотрудники Киевской таможни нашли в прибывшем из Франции грузовике 98 картин, которые были спрятаны среди деревянных рам.
Обновлено в 03:33
Технологии
BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ
Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
Обновлено в 03:00
Общество
В Псковской области обнаружено более 300 артефактов эпохи викингов
В Псковской области в поселении Горожане археологи во время работ нашли более 300 артефактов эпохи викингов, в частности, арабские монеты-дирхемы.
Обновлено в 07:17
Космос
Величайшая тайна. Как возникла жизнь на Земле
Некоторые РНК уже удалось синтезировать (Эмиль Фишер и Оскар Пилоти), воспроизводя предполагаемые условия существования Земли миллиарды лет назад.
Обновлено вчера в 16:45
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
В туалете самолета нашли мумифицированный эмбрион
Обновлено в 04:51
Общество
Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Вооруженные в масках устроили налет на Galeries Lafayette в Париже
Группа вооруженных людей в масках напала на крупный торговый центр Galeries Lafayette в Париже, сообщает телеканал BFM.
Обновлено в 06:58
Гаджеты
Xiaomi готовит недорогой смартфон с вытянутым экраном Qin 2
При виде Xiaomi Qin 2 сразу обращается внимание на его очень сильно вытянутый экран.
Обновлено вчера в 13:26
Общество
Голландская авиакомпания извинилась за гомофобную политику
Голландская авиакомпания KLM извинилась за гомофобную политику.
Обновлено в 03:50
Спорт
Нурмагомедов поздравил сборную Алжира с победой на Кубке Африки
Накануне, 19 июля, футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала (1:0) и выиграли Кубок Америки.
Обновлено в 06:59
Политика
Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир
Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.
Обновлено в 05:37
Общество
Битва тортов началась в Парке Горького
Обновлено в 06:42
Происшествия
Мужчина напал с ножом на двух глухонемых на станции метро «Пушкинская»
В метро Санкт-Петербурга мужчина напал с ножом на двоих глухонемых на станции "Пушкинская".
Обновлено в 06:36