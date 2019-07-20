Футбол

Марсело: «Считаю, что Неймар лучше Азара»Матч ТВ вчера в 20:17

Защитник «Реала» Марсело прокомментировал информацию о возможном переходе Неймара из «ПСЖ» в мадридский клуб.
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Марсело: «Неймар лучше Азара. Было бы честью, если бы он оказался в „Реале“»

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Марсело
Бразильский футболист
Бразильский футболист, вице-капитан, защитник испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бразилии.
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