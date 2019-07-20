Футбол
Марсело: «Считаю, что Неймар лучше Азара»Матч ТВ вчера в 20:17
Защитник «Реала» Марсело прокомментировал информацию о возможном переходе Неймара из «ПСЖ» в мадридский клуб.
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Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая
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В музее Есенина сняли на видео «привидение»
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