Футбол

Марсело: «Считаю, что Неймар лучше Азара»Матч ТВ вчера в 20:17

1 фото
Защитник «Реала» Марсело прокомментировал информацию о возможном переходе Неймара из «ПСЖ» в мадридский клуб.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Марсело: Неймар лучше Азара

Чемпионатвчера в 17:57

Марселу: «Неймар лучше Азара»

Спорт-Экспрессвчера в 22:22

Марсело: «На мой взгляд, Неймар лучше Азара»

Soccer.ruвчера в 22:25

Марсело: «Неймар лучше Азара»

Sport24.ruвчера в 18:03

Марсело: «Считаю, что Неймар лучше Азара»

Матч ТВвчера в 20:17

Марсело: «Считаю, что Неймар лучше Азара»

Sportbox.RUвчера в 20:17

Марсело: «Для меня Неймар лучше Азара»

Бомбардир.ру00:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 01:33, Вашингтон
Общество

Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней

Обновлено в 00:31
Политика

Иран задержал британский нефтяной танкер

Обновлено вчера в 15:05
Политика

Путин прокомментировал план Медведчука по Донбассу

Президент России Владимир Путин прокомментировал план Медведчука по Донбассу, российский лидер отметил, что деталей его плана не знает.
Обновлено вчера в 15:13
Политика

Болтон заявил, что США не успокоятся, пока Мадуро не уйдет в отставку

Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Венесуэлу, пока президент латиноамериканской страны Николас Мадуро не уйдет в отставку.
Обновлено в 00:04
Политика

Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области

Обновлено вчера в 22:41
Энергетика

Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»

Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:58
Политика

Российское посольство показало карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Единоборства

Боксер Дадашев находится в критическом состоянии после поединка в США

Российский боксер Максим Дадашев находится в критическом состоянии после проигранного поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщает портал Fightnews.com.
Обновлено в 01:08
Происшествия

Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России

Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено вчера в 11:08
Политика

Путин не верит в отравление Скрипаля сотрудниками британских спецслужб

Президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну рассказал, что не верит в то, что экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить представители британских спецслужб.
Обновлено вчера в 15:50
Культура

У входа в Ельцин Центр пройдет концерт академической музыки под открытым небом

На стилобате Ельцин Центра сегодня вечером, 20 июля, пройдет бесплатный концерт популярной академической музыки.
Обновлено в 01:00
Политика

«Нафтогаз» предложил России вариант транзита газа

Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.
Обновлено вчера в 02:30
Общество

Экс-участник списка Forbes пожаловался, что живет на 10 000 фунтов в неделю

Бизнесмен и бывший участник списка Forbes Борис Минц пожаловался на свое материальное состояние.
Обновлено вчера в 18:31
Энергетика

Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо

В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Армия и оружие

Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая

Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено вчера в 16:50
Политика

Названа стоимость кроссовок, в которых Путин приезжал на Валаам

Обновлено вчера в 07:13
Происшествия

Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда

Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда в пятницу вечером. Об этом сообщила британская газета The Independent.
Обновлено вчера в 23:42
Космос

50 лет назад американцы впервые высадились на Луну

Обновлено в 00:48
Экономика

Россияне стали брать больше микрозаймов

Аналитики сообщили, что по итогам первого полугодия 2019 года микрофинансовые организации выдали 8,5 миллионов займов.
Обновлено вчера в 20:33
Общество

В МЧС назвали способы убедиться в съедобности гриба

В МЧС призвали граждан России прежде, чем сорвать гриб, убедиться в его безопасности, а также назвали способы, как это можно сделать.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Движение новых сил" отказывается участвовать в выборах в Раду, которые пройдут завтра, 21 июля.
Обновлено вчера в 18:07
Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено вчера в 12:18
Технологии

Хакеры раскрыли тайного подрядчика российских спецслужб

Хакеры взломали серверы IT-компании «Сайтэк», которая выполняла как минимум 20 непубличных проектов для российских спецслужб и ведомств.
Обновлено в 00:45
Политика

ЦИК Украины сняла с выборов кандидата от «Оппозиционной платформы»

ЦИК Украины отменила регистрацию в качестве кандидата на внеочередных выборах в Верховную Раду Дмитрия Торнера, который был включен в список от "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

Взорвавшийся на «Лошарике» аккумулятор могли сделать в Петербурге

Аккумулятор, который загорелся на атомной глубоководной станции проекта 10831 «Лошарик», могли сделать в Петербурге.
Обновлено вчера в 09:42
Шоу-бизнес

Хромченко нашла общие черты у Леди Гаги и матери Купера

Обновлено вчера в 22:42
Хоккей

«Рейнджерс» заключили контракт с Джейкобом Трубой

Хоккейный клуб НХЛ «Нью_Йорк Рейнджерс» подписал контракт с защитником Джейкобом Трубой, сообщает 20 июля пресс-служба команды.
Обновлено в 00:10
Политика

Украинский министр назвал указ Зеленского цирком

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.
Обновлено вчера в 20:08
Армия и оружие

Пушилин обвинил Зеленского в неспособности обеспечить мир в Донбассе

Ситуация на линии разграничения в Донбассе продолжает оставаться напряженной — украинские вооруженные формирования продолжают целенаправленные обстрелы жилых районов и гражданских объектов инфраструктуры.
Обновлено вчера в 11:30
Общество

В музее Есенина сняли на видео «привидение»

Обновлено вчера в 10:38
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Марсело
Бразильский футболист
Бразильский футболист, вице-капитан, защитник испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бразилии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное