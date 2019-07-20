Футбол
Марсело: «Считаю, что Неймар лучше Азара»Матч ТВ вчера в 20:17
Защитник «Реала» Марсело прокомментировал информацию о возможном переходе Неймара из «ПСЖ» в мадридский клуб.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
Политика
Офис Зеленского отказал Медведчуку в праве представлять Украину
Виктор Медведчук, глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», не имеет права представлять Украину на международном уровне.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Службы столичной полиции Лондона (Скотленд-Ярд) в пятницу вечером.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Премьер Косово подал в отставку
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Авто
Петербургские автозаводы увеличили выпуск машин
За первые шесть месяцев текущего года с конвейеров автозаводов Петербурга сошли 189,2 тыс. легковых машин.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Путин поручил отменить штрафы со спрятанных камер
Президент России Владимир Путин поручил отменить штрафы за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные скрытыми камерами.
Обновлено 18 июля в 13:48
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Украинские пользователи Сети отреагировали на инцидент между президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
В Петербурге грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом
На Софийской улице Санкт-Петербурга грузовик с прицепом, нагруженным металлоломом, после проезда на запрещающий сигнал столкнулся с автобусом.
Обновлено вчера в 19:17
Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Иран заявил о захвате британского танкера
Обновлено вчера в 14:35
Армия и оружие
Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского
Обновлено вчера в 16:33
Технологии
Госдума запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО
В нижней палате Государственной Думы России рассмотрят законопроект о запрете продажи смартфонов, планшетов,компьютеров и телевизоров со Smart-TV без установленного российского ПО.
Обновлено вчера в 06:40
Музыка
Эд Ширан спел на стадионе «Спартака» в форме сборной России
Обновлено вчера в 19:10
Музыка
В Великобритании выбрали самую популярную песню XXI века
В Великобритании определили самую популярную песню XXI века.
Обновлено вчера в 06:05
Интернет
Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»
Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Россия поддерживает усилия ЕС по стимулированию торговли с Ираном
Россия заявила о своей готовности присоединиться к платежной системе ЕС, чтобы обойти санкции США против Ирана, но призвала Брюссель расширить механизм для покрытия экспорта нефти.
Обновлено 18 июля в 11:55
Наука
Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном
Группа исследователей из Кембриджского университета в Великобритании установила, что даже малые дозы радиации, эквивалентные проведению трех сеансов компьютерной томографии, которые в настоящее время считаются безопасными для человека, увеличивают число клеток с генными мутациями P53, ответственных за возникновение онкологических заболеваний.
Обновлено вчера в 19:48
Авто
Эффектные спорткупе всего за 500 000 рублей
Soarer не устареет никогда; даже на фоне «сестрёнки» Supra это гранд-купе не теряет спортивного «моджо».
Обновлено вчера в 15:52
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Обновлено вчера в 19:46
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского
Обновлено вчера в 20:56
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено вчера в 10:38
Кино
Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Трамп: США рассматривают санкции против Турции за покупку С-400
После начала поставок российских систем ПВО Белый дом решил исключить Турцию из программы поставок новейших американских истребителей F-35 Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено 18 июля в 14:58
Происшествия
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации
Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено вчера в 03:54
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
В Донбассе подорвался грузовик с пьяными бойцами батальона «Айдар»
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Умер аргентинский архитектор Сезар Пелли
В Аргентине в возрасте 92 лет скончался архитектор Сезар Пелли. Об этом сообщил губернатор провинции Тукуман Хуан Мансур.
Обновлено вчера в 20:52
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в Идлибе
В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».
Обновлено 18 июля в 08:08
Политика
Разговор Путина с мальчиком из Тулуна попал на видео
Матвей Николаевич Сафронов, дошкольник из Тулуна, чей дом разрушило катастрофическое наводнение, поговорил с президентом России Владимиром Путиным сегодня, 19 июля.
Обновлено вчера в 05:23
Шоу-бизнес
Старшая дочка Алека Болдуина ошарашила поклонников фото без одежды
Как выяснилось, это фото она сделала в номере весьма недешевого отеля Sixty в Сохо, где Айрлэнд остановилась, приехав в Нью-Йорк.
Обновлено вчера в 22:00
Кино
В сети появился второй трейлер сериала «Темные начала»
В сети появился второй трейлер сериала "Темные начала". Новое фэнтези снимают по одноименной трилогии английского писателя Филипа Пулмана.
Обновлено вчера в 08:56