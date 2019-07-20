Футбол
Марсело: «Считаю, что Неймар лучше Азара»Sportbox.RU вчера в 20:17
Защитник «Реала» Марсело прокомментировал информацию о возможном переходе Неймара из «ПСЖ» в мадридский клуб.
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Кино
Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 00:54
Общество
Борис Минц попросил у британских властей разрешения тратить больше 10 тысяч фунтов стерлингов в неделю
Российский бизнесмен Борис Минц попросил у британских властей разрешения тратить больше 10 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Обновлено в 03:00
Наука
Впервые в мире обнаружена и показана трехмерная спиновая жидкость
Обновлено 17 июля в 12:55
Происшествия
В Подмосковье задержали двух следователей СК
В Московской области задержаны два следователя территориальных отделов Следственного комитета по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей.
Обновлено в 03:24
Политика
Посольство России выложило карту с украинским Крымом
Обновлено в 01:48
Происшествия
Муж Инны Чуриковой рассказал, что актриса идёт на поправку
Муж народной артистки СССР Инны Чуриковой Глеб Панфилов в беседе с ТАСС рассказал, что актриса идёт на поправку.
Обновлено в 03:59
Политика
В Иране объяснили задержание британского танкера в Ормузском проливе
Иранские власти заявили, что задержали в Ормузском проливе танкер Stena Impero из-за инцидента с иранским рыболовецким судном, сообщает агентство IRNA.
Обновлено в 03:28
Футбол
Хет-трик Ибрагимовича принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в матче MLS
Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе «Гэлакси» хет-трик оформил 37-летний шведский форвард Златан Ибрагимович.
Обновлено в 03:13
Происшествия
СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400
В Нижнем Новгороде по решению суда арестован владелец ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Обновлено вчера в 19:46
Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено вчера в 16:50
Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Путин не верит, что Скрипаля отравили британские спецслужбы
Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в версию, по которой бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравили британские спецслужбы.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
«Нафтогаз» предложил России вариант транзита газа
Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.
Обновлено вчера в 02:30
Интернет
YouTube Music позволит быстро переключаться между аудио и видео
Сервис YouTube Music получил обновление, которое позволит переключаться между просмотром клипа и прослушиванием аудио.
Обновлено вчера в 10:08
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем
Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.
Обновлено в 03:00
Футбол
Сборная Алжира выиграла Кубок африканских наций
Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП
Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС.
Обновлено 18 июля в 15:01
Авто
Газовое топливо – одно достоинство и куча недостатков
Снимать перед продажей газовую аппаратуру тоже глупо: следы всегда остаются.
Обновлено в 03:07
Общество
Минприроды изменило границы заповедника в Арктике для компании Босова
Какие изменения внесло Минприроды Минприроды разрешило "Востокуглю" Дмитрия Босова и Александра Исаева добывать уголь в зоне Большого Арктического заповедника, сообщил РБК один из участников прошедшего в среду у вице-премьера Максима Акимова заседания проектного комитета Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года.
Обновлено вчера в 11:15
Музыка
В Великобритании выбрали самую популярную песню XXI века
В Великобритании определили самую популярную песню XXI века.
Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие
Названа ещё одна страна, вступившая в проект самолёта 6-го поколения
Британский проект по разработке истребителя 6-го поколения приобрел нового участника, который, впрочем, не готов полностью отдаваться британцам и преследует собственные цели.
Обновлено в 03:46
Космос
Пятая часть британцев считает фейком высадку американцев на Луну
Из нового исследования компании Opinium Research следует, что каждый пятый взрослый британец считает миссию «Аполлон-11» фейком.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия
Замначальника УФСИН по Самарской области задержан при получении взятки
Первый заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Самарской области Денис Шматов задержан по подозрению во взяточничестве, сообщил агентству "Интерфакс" заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
Обновлено вчера в 16:02
Шоу-бизнес
Дочь Василисы Володиной выросла ее копией
По мнению пользователей, девушка выросла точной копией известной родительницы.
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты
Топ-менеджеры покидают Xiaomi
Вчера стало известно о том, что два топ-менеджера покинули компанию Xiaomi.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в Китае
Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в центральной части Китая, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 08:05
Политика
Российский хоккеист НХЛ Панарин усомнился во вменяемости Путина
Обновлено вчера в 08:50