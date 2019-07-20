Защитник «Реала» Марсело прокомментировал информацию о возможном переходе Неймара из «ПСЖ» в мадридский клуб.

Марсело: «Считаю, что Неймар лучше Азара»

Общество Борис Минц попросил у британских властей разрешения тратить больше 10 тысяч фунтов стерлингов в неделю Российский бизнесмен Борис Минц попросил у британских властей разрешения тратить больше 10 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Происшествия В Подмосковье задержали двух следователей СК В Московской области задержаны два следователя территориальных отделов Следственного комитета по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей.

Происшествия Муж Инны Чуриковой рассказал, что актриса идёт на поправку Муж народной артистки СССР Инны Чуриковой Глеб Панфилов в беседе с ТАСС рассказал, что актриса идёт на поправку.

Политика В Иране объяснили задержание британского танкера в Ормузском проливе Иранские власти заявили, что задержали в Ормузском проливе танкер Stena Impero из-за инцидента с иранским рыболовецким судном, сообщает агентство IRNA.

Армия и оружие Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.

Энергетика Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.

Политика Путин не верит, что Скрипаля отравили британские спецслужбы Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в версию, по которой бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравили британские спецслужбы.

Политика «Нафтогаз» предложил России вариант транзита газа Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.

Интернет YouTube Music позволит быстро переключаться между аудио и видео Сервис YouTube Music получил обновление, которое позволит переключаться между просмотром клипа и прослушиванием аудио.

Общество Названы наименее востребованные в России профессии Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.

Общество Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.

Футбол Сборная Алжира выиграла Кубок африканских наций Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году.

Происшествия На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС.

Общество Минприроды изменило границы заповедника в Арктике для компании Босова Какие изменения внесло Минприроды Минприроды разрешило "Востокуглю" Дмитрия Босова и Александра Исаева добывать уголь в зоне Большого Арктического заповедника, сообщил РБК один из участников прошедшего в среду у вице-премьера Максима Акимова заседания проектного комитета Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года.

Армия и оружие Названа ещё одна страна, вступившая в проект самолёта 6-го поколения Британский проект по разработке истребителя 6-го поколения приобрел нового участника, который, впрочем, не готов полностью отдаваться британцам и преследует собственные цели.

Космос Пятая часть британцев считает фейком высадку американцев на Луну Из нового исследования компании Opinium Research следует, что каждый пятый взрослый британец считает миссию «Аполлон-11» фейком.

Происшествия Замначальника УФСИН по Самарской области задержан при получении взятки Первый заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Самарской области Денис Шматов задержан по подозрению во взяточничестве, сообщил агентству "Интерфакс" заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Шоу-бизнес Дочь Василисы Володиной выросла ее копией По мнению пользователей, девушка выросла точной копией известной родительницы.

Гаджеты Топ-менеджеры покидают Xiaomi Вчера стало известно о том, что два топ-менеджера покинули компанию Xiaomi.