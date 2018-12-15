Футбол
Марсело: «„Реалу“ не хватает Роналду, ведь это лучший игрок в мире»
Марсело: «„Реалу“ не хватает Роналду, ведь это лучший игрок в мире»Бомбардир.ру02:17
Защитник мадридского «Реала» Марсело считает, что летний уход в «Ювентус» Криштиану Роналду – потеря для сливочных. Португалец играл в Мадриде с 2009 года.
Бомбардир.ру02:17
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Футбол
Бэйл получил травму в матче с ЦСКА
Главный тренер "сливочных" Сантьяго Солари на пресс-конференции перед игрой с "Райо Вальекано" сообщил, что Бэйл получил повреждение лодыжки в игре Лиги чемпионов против ЦСКА, поэтому его участие в субботней игре находится под вопросом.
Обновлено в 05:56
Футбол
Де Брёйне попал в заявку «Манчестер Сити» на матч с «Эвертоном»
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брёйне восстановился после травмы колена и попал в число запасных на матч с "Эвертоном".
Обновлено в 06:41
Футбол
Диего Коста останется в «Атлетико»
В текущем сезоне Коста провел за «Атлетико» 15 матчей в разных турнирах, в которых забил 4 мяча сделал две результативные передачи.
Обновлено в 07:52
Футбол
Караваев: «Об интересе „Зенита“ ничего не слышал»
Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев ничего не слышал об интересе со стороны питерского "Зенита".
Обновлено в 05:24
Футбол
Балотелли раскритиковал своих товарищей по команде
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли раскритиковал своих товарищей по команде.
Обновлено в 08:10
Футбол
ФК «Краснодар» ушел в зимний отпуск
Обновлено в 08:27
Футбол
«Барселона» пытается арендовать у «Челси» Кристенсена
Кристенсену нравится вариант с переходом в «Барселону» на правах аренды, но «Челси» такое развитие событий не устраивает.
Обновлено в 05:18
Футбол
Жозе Моуринью: «Я люблю свою работу больше, чем когда-либо»
Обновлено в 07:38
Футбол
Эрнан Креспо возглавит «Банфилд»
Бывший форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо станет главным тренером «Банфилда».
Обновлено в 04:10
Футбол
Подруга Кокорина: Сашу могут освободить до Нового года
Подруга Кокорина, слова которой приводит «Р-Спорт», считает, что есть вероятность освобождения Александра и Кирилла 18 декабря, до Нового года.
Обновлено в 08:30
Футбол
«Рома» намерена приобрести полузащитника «Янг Бойз» в январе
«Рома» заинтересована в услугах полузащитника «Янг Бойз» Секу Саного, и в зимнее трансферное окно планирует приобрести игрока, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 07:12
Футбол
Скелотто покидает пост тренера «Бока Хуниорс»
Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Анхелиси рассказал, что главный тренер Гильермо Скелотто покидает свой пост.
Обновлено в 00:22
Футбол
Греческий клуб выплатит «Баварии» более €32 тысяч по решению УЕФА
Отмечается, что в течение месяца греки обязаны выплатить "Баварии" €32 880, то есть по €10 за каждый из 3 288 билетов, проданных немецким болельщикам.
Обновлено в 04:41
Футбол
Покеттино: «Не расстроюсь, если зимой к нам не придут новые игроки»
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино заверил, что не будет расстраиваться в случае отсутствия зимних трансферов.
Обновлено в 01:29
Футбол
Фанатам «Челси» запретят посещать матчи из-за расизма
Болельщики английского «Челси», замеченные в проявлении расизма на трибунах стадиона во время игры 6-го тура группового этапа Лиги Европы с венгерским клубом «МОЛ-Види» (2:2), получат официальный запрет на посещение матчей команды.
Обновлено в 05:54