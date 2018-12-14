Футбол

Марсело: «„Реалу“ не хватает Роналду, ведь это лучший игрок в мире»
Бомбардир.ру
02:17

Защитник мадридского «Реала» Марсело считает, что летний уход в «Ювентус» Криштиану Роналду – потеря для сливочных. Португалец играл в Мадриде с 2009 года.
Бомбардир.ру02:17

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Марсело: «„Реалу“ не хватает Роналду»

Матч ТВ02:00

Марсело: «„Реалу“ не хватает Роналду»

Sportbox.RU02:00

Марсело: любая команда мира хотела бы, чтобы за неё играл Роналду

Чемпионат01:33

Марсело: «„Реалу“ не хватает Роналду, ведь это лучший игрок в мире»

Бомбардир.ру02:17

Марсело: «Очевидно, уход Роналду повлиял на „Реал“»

Soccer.ruвчера в 14:59

Марсело: «Любая команда мира хотела бы, чтобы за нее играл Роналду»

Sport24.ruвчера в 15:29
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Футбол

Моуриньо: «Последние годы МЮ успешно играет с „Ливерпулем“»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от выездной встречи с "Ливерпулем" в 17-м туре АПЛ.
Обновлено вчера в 22:26
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Тевес останется в «Бока Хуниорс» еще на год

Полузащитник Карлос Тевес не покинет «Бока Хуниорс». Аргентинский футболист решил остаться в клубе из Буэнос-Айреса еще на сезон.
Обновлено вчера в 14:41
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УЕФА оштрафовал «Спартак» на 55 тысяч евро за поведение болельщиков

УЕФА, рассмотрев оба дела, оштрафовал клуб на 27 тысяч евро по итогам матча с "Рейнджерс" и на 28 тысяч евро за игру с "Рапидом".
Обновлено вчера в 11:40
Футбол

Роналду получит отдых в одном из ближайших матчей «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри перед игрой с «Торино» сообщил, что нападающий Криштиану Роналду получит отдых в одном из ближайших матчей.
Обновлено вчера в 12:14
Футбол

Кэйхилл может сменить «Челси» на «Фулхэм»

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл в зимнее трансферное окно может сменить клуб.
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«Сельта» и «Леганес» победителя не определили

В стартовом матче 16-го тура чемпионата Испании в Виго «Сельта» принимала «Леганес».
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«Вольфсбург» выиграл в гостях у «Нюрнберга»

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Маротта хочет видеть в «Интере» Модрича

По информации источника, новый генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта видит в лице хорватского футболиста приоритетный вариант усиления команды в трансферное окно.
Обновлено в 01:15
Футбол

Салах стал африканским футболистом года по версии ВВС

Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах стал лучшим африканским футболистом 2018 года по версии ВВС.
Обновлено вчера в 13:16
Футбол

Неймар: Ближайшие четыре года посвящу подготовке к чемпионату мира

Игрок намерен выступить на следующем мундиале, который пройдёт в Катаре, и хочет посвятить подготовке к соревнованиям ближайшие четыре года.
Обновлено в 00:29
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Перес попросил Солари урегулировать отношения с Иско

Президент «Реала» Флорентино Перес попросил главного тренера команды Сантьяго Солари наладить отношения с полузащитником Иско, сообщает Marca.
Обновлено вчера в 15:37
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Олег Романцев: «Не верю, что капитанская повязка Глушакова – сговор»

Бывший главный тренер "Спартака", многократный чемпион России Олег Романцев в интервью "СЭ" признался, что не верит в сговор при выборе капитаном красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено вчера в 20:30
Футбол

Паласиос отказался переходить в «Реал» в январе

Полузащитник "Ривер Плейт" Эсекиэль Паласиос отказался переходить в "Реал" в январе.
Обновлено в 00:31
Футбол

«Манчестер Сити» не собирается покупать новых футболистов зимой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб не планирует никого покупать этой зимой.
Обновлено вчера в 09:25
Футбол

Сборная России начнет отбор на Евро матчами в Брюсселе и Астане

Первый матч квалификации пройдет 21 марта 2019 года со сборной Бельгии. Встреча состоится на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе.
Обновлено вчера в 13:59
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Бразильский футболист, вице-капитан, защитник испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бразилии.
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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