Футбол

Марсело: «„Реалу“ не хватает Роналду»
Матч ТВ
02:00

Каждая команда захотела бы иметь у себя в составе Роналду, но «Реал» продолжает быть «Реалом», несмотря на то, кто к нам приходит, а кто уходит, — передает слова Марсело мадридская газета Club del Deportista.
Матч ТВ02:00

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Марсело: «„Реалу“ не хватает Роналду»

Матч ТВ02:00

Марсело: «„Реалу“ не хватает Роналду»

Sportbox.RU02:00

Марсело: любая команда мира хотела бы, чтобы за неё играл Роналду

Чемпионат01:33

Марсело: «„Реалу“ не хватает Роналду, ведь это лучший игрок в мире»

Бомбардир.ру02:17

Марсело: «Очевидно, уход Роналду повлиял на „Реал“»

Soccer.ruвчера в 14:59

Марсело: «Любая команда мира хотела бы, чтобы за нее играл Роналду»

Sport24.ruвчера в 15:29
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Футбол

Хосеп Гвардиола: «„Ливерпуль“ и Клопп хотят написать свою историю»

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» — самые большие клубы в Англии, — ответил испанский специалист на вопрос о шансах команды Юргена Клоппа на титул.
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Бывший главный тренер "Спартака", многократный чемпион России Олег Романцев в интервью "СЭ" признался, что не верит в сговор при выборе капитаном красно-белых Дениса Глушакова.
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«Сельта» сыграла вничью с «Леганесом» в Примере

В матче 16-го тура чемпионата Испании "Сельта" сыграла вничью с "Леганесом" со счётом 0:0. Матч состоялся в Виго на стадионе "Балаидос".
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Гари Кэхилл может зимой перейти из «Челси» в «Фулхэм»

Защитник «Челси» Гари Кэхилл может зимой перейти в «Фулхэм».
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Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах стал лучшим африканским футболистом 2018 года по версии ВВС.
Обновлено вчера в 13:16
Футбол

Покеттино: «Не расстроюсь, если зимой к нам не придут новые игроки»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино заверил, что не будет расстраиваться в случае отсутствия зимних трансферов.
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Президент «Реала» Флорентино Перес попросил главного тренера команды Сантьяго Солари наладить отношения с полузащитником Иско, сообщает Marca.
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«Галатасарай» хочет подписать Мангала

По данным источника, "Галатасарай" хочет арендовать в январе Мангала, а летом подписать его в качестве свободного агента после истечения контракта с "Манчестер Сити", в который он перешел в 2014 году.
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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