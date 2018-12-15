Футбол

Марсело: Никогда не думал об уходе из «Реала»
Советский спорт
05:23

Защитник мадридского "Реала" Марсело исключил свой уход из команды по собственной инициативе.
Советский спорт05:23

Подробнее о событии

Марсело: Никогда не думал об уходе из «Реала»

Советский спорт05:23

Марсело: никогда не думал покидать «Реал»

Чемпионат04:56

Марсело не собирается покидать «Реал»

Sportbox.RU04:11

Марсело не собирается покидать «Реал»

Матч ТВ04:11

Марсело: «Я никогда не думал об уходе из „Реала“»

Sports.ru06:24

Марсело исключил уход из «Реала» по собственной инициативе

Sport24.ru04:39

Марсело: «Очевидно, уход Роналду повлиял на „Реал“»

Soccer.ruвчера в 14:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
Футбол

Де Брёйне попал в заявку «Манчестер Сити» на матч с «Эвертоном»

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брёйне восстановился после травмы колена и попал в число запасных на матч с "Эвертоном".
Обновлено в 06:41
Футбол

Диего Коста не уйдёт из «Атлетико» в январе

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне выразил уверенность, что нападающий команды Диего Коста останется в команде в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 05:57
Футбол

Караваев: «Об интересе „Зенита“ ничего не слышал»

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев ничего не слышал об интересе со стороны питерского "Зенита".
Обновлено в 05:24
Футбол

Хосеп Гвардиола: «„Ливерпуль“ и Клопп хотят написать свою историю»

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» — самые большие клубы в Англии, — ответил испанский специалист на вопрос о шансах команды Юргена Клоппа на титул.
Обновлено в 00:24
Футбол

Эрнан Креспо возглавит «Банфилд»

Бывший форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо станет главным тренером «Банфилда».
Обновлено в 04:10
Футбол

«Краснодар» отправится в отпуск до 8 января

Обновлено в 04:00
Футбол

«Барселона» пытается арендовать у «Челси» Кристенсена

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен может продолжить карьеру в «Барселоне».
Обновлено в 05:18
Футбол

УЕФА оштрафовала ЦСКА и «Спартак» за поведение фанатов

Обновлено вчера в 12:15
Футбол

Скелотто покидает пост тренера «Бока Хуниорс»

Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Анхелиси рассказал, что главный тренер Гильермо Скелотто покидает свой пост.
Обновлено в 00:22
Футбол

«Бавария» навяжет борьбу «Ман Юнайтед» и «Атлетико» за Перишича

Ранее на игрока претендовал "Манчестер Юнайтед". Однако сейчас в гонку за перспективного хавбека включились "Атлетико" и "Бавария".
Обновлено в 04:32
Футбол

«Сельта» и «Леганес» победителя не определили

В стартовом матче 16-го тура чемпионата Испании в Виго «Сельта» принимала «Леганес».
Обновлено вчера в 17:03
Футбол

Кэхилл зимой может перейти в «Фулхэм»

«Фулхэм» интересуется защитником «Челси» Гари Кэхиллом, который, скорее всего, покинет лондонский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 17:49
Футбол

Букмекеры: «Интер» легко победит «Удинезе» в матче чемпионата Италии

Букмекеры назвали фаворита матча 16-го тура Серии А «Интер» — «Удинезе». Начало встречи 15 декабря 2018 года запланировано на 20:00 мск.
Обновлено в 06:03
Футбол

«Фенербахче» уволил своего главного тренера по телефону

Турецкий футбольный клуб из Стамбула «Фенербахче» уволил голландца Эрвина Кумана, являвшегося до того моментом главным тренером стамбульской футбольной команды, уведомив его о своем решении об освобождении его от занимаемой должности по телефону.
Обновлено в 04:39
Футбол

Олег Романцев: «Не верю, что капитанская повязка Глушакова – сговор»

Бывший главный тренер "Спартака", многократный чемпион России Олег Романцев в интервью "СЭ" признался, что не верит в сговор при выборе капитаном красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено вчера в 20:30
ещё по теме
Марсело
Бразильский футболист
Бразильский футболист, вице-капитан, защитник испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бразилии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное